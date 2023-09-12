IBM, Dijital Dönüşümü Desteklemek İçin Parle Ürünleri ile İşbirliğini Genişletiyor

IBM, şirketin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırmak için Hindistan'ın önde gelen bisküvi markası Parle Products ile ortaklığını genişlettiğini duyurdu. Parle, bulut ve Yapay Zeka (AI) teknolojilerinden yararlanarak operasyonel verimliliği artırmayı ve genel BT altyapısını optimize etmeyi başardı.

Parle, 2014 yılında IBM ile iş birliği yapmadan önce, ürünler ve kanallar arasında farklılaştırılmamış stratejiler nedeniyle karmaşık tedarik ve dağıtım ağlarında zorluklarla karşılaşıyordu. Bu, hizmet düzeyinde sınırlamalara ve artan maliyetlere yol açtı. Ancak Parle, IBM Consulting'in desteğiyle kaynak bulma maliyetlerini başarılı bir şekilde azalttı, satış tahmini doğruluğunu artırdı ve hizmet maliyetini düşürdü.

Parle Products CIO'su Sanjay Joshi, ortaklık hakkındaki iyimserliğini şöyle ifade etti: "IBM Consulting ile daha yeni büyüme yollarının kilidini açmaya ve sektör evriminin ön saflarında yer almaya hazırız." IBM ile yapılan işbirliği, Parle'ın satın alma dönüşümü, tedarik zinciri gelişimi ve İK dönüşümü dahil olmak üzere çok sayıda işlevi kolaylaştırmasına yardımcı oldu.

IBM Consulting'in Hindistan ve Güney Asya'daki Ülke Yönetici Ortağı Kamal Singhani, günümüzün rekabetçi iş ortamında bulut ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanmanın önemini vurguladı. Bu dönüştürücü teknolojilerin müşteri taleplerini karşılamak ve genel iş operasyonlarını iyileştirmek için gerekli olduğunu vurguladı.

Parle Products, IBM'in bulut ve yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak dijital dönüşümü desteklemeyi ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı başardı. Bu ortaklıkla Parle, pazardaki varlığını daha da geliştirmeyi ve büyüme için yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

kaynaklar:

- IBM

– Parle Ürünleri

Tanımlar:

– Bulut: Bulut bilişim, depolama, sunucular, veritabanları, yazılım ve analitik dahil bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sunulmasını ifade eder.

– Yapay Zeka (AI): Yapay zeka, normalde insan zekası gerektiren konuşma tanıma, karar verme ve problem çözme gibi görevleri yerine getirebilen makineler geliştirmeyi amaçlayan bir bilgisayar bilimi dalıdır.

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