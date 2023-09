Panasonic, Geliştirilmiş Otomatik Odaklama ve Gelişmiş Özelliklerle Lumix G9 II'yi Duyurdu

By

Bugün Panasonic, amiral gemisi G9 Micro Four Thirds (MFT) kamerasının halefi olan ve merakla beklenen Lumix G9 II'yi tanıttı. G9 II, hem fotoğraf hem de videoya öncelik veren hibrit yaratıcılar için tasarlandı. Bu kameranın öne çıkan özelliği, ilk kez Panasonic Lumix S5 II'de tanıtılan yükseltilmiş otomatik odaklama sistemidir.

Yeni otomatik odaklama sistemi, artırılmış 779 faz algılama sistemiyle daha hızlı ve daha doğru odaklama sunuyor. Ayrıca insanların, hayvanların (gözler dahil), arabaların ve motosikletlerin etkili bir şekilde takip edilmesine olanak tanıyan gelişmiş nesne tanıma ve izleme algoritmaları da içerir. Tanınmış konuların yelpazesi diğer markalar kadar geniş olmasa da çoğu fotoğrafçının odaklandığı temel alanları kapsamaktadır.

G9 II'nin içinde, yepyeni bir işleme motoruyla eşleştirilmiş, yeni tasarlanmış 25.2 MP Live MOS MFT Sensörü bulunmaktadır. Kamera, elde çekim yaparak 100 MP görüntüler üretmeye olanak tanıyan yüksek çözünürlüklü piksel kaydırma modunu kullanır. ISO derecesi 100 ila 25,600 arasında değişir.

G9 II'nin seri çekim hızı, sürekli otomatik odaklamayla etkileyici bir 60 fps'dir ve elektronik deklanşör kullanılarak otomatik odaklama olmadan 75 fps'ye yükseltilebilir. Mekanik deklanşörle kamera, 14 fps (AF-S) veya 10 fps (AF-C) gibi biraz daha yavaş bir seri çekim hızı sunuyor. Ek olarak, deklanşöre tam basmadan 1.5, 1 veya 0.5 saniye önce aksiyonu yakalayacak şekilde ayarlanabilen bir seri çekim öncesi modu da mevcut olup, hiçbir önemli anın kaçırılmamasını sağlar.

Lumix G9 II, Panasonic, Olympus, Leica ve diğer markaların geniş bir Micro Four Thirds lens yelpazesiyle uyumlu olup, fotoğrafçılara her türlü çekim koşulu için kapsamlı bir cephanelik sağlar. Panasonic ayrıca görüntü sabitleme sistemini 8 adıma kadar gövde içi sabitleme (BIS) ve hareket sırasında ek sabitleme için gelişmiş Active IS ile geliştirdi.

Video yetenekleri açısından G9 II, 5.7K 60p, 4K 120p veya FullHD 240p maksimum video çözünürlükleri sunuyor. Tam sensörü kullanarak 4:2:0 10 bitlik kayıt yapabilir ve V-Log'da çekim yaparken 13 adıma kadar dinamik aralık sağlar. Kamera, Apple ProRes'te kaydı destekliyor ve kullanıcıların kendi gerçek zamanlı LUT'larını oluşturup yüklemelerine veya önceden hazırlanmış 19 LUT arasından seçim yapmalarına olanak tanıyor.

G9 II'nin gövde tasarımı, Lumix S5 II'yi anımsatan daha düz bir üst kısım ile önceki modele göre daha iyi hale getirildi. Üst ekran ayrı bir fonksiyon kadranıyla değiştirildi ve genel düzen mevcut Panasonic fotoğraf makinelerine tanıdık geliyor. Kamera, 3 inçlik 1,080k noktalı eklemli ekrana ve 3,680k noktalı elektronik vizöre sahiptir.

Lumix G9 II, Kasım ayı sonlarında yalnızca gövde için 1,899 $ / 1,699 £ başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunulacak. Birleşik Krallık'ta iki kit halinde satılacak: biri Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS lensle birlikte 1,899 £ karşılığında, diğeri ise Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH ile birlikte lens 2,249 £ karşılığında.

Genel olarak Panasonic Lumix G9 II, gelişmiş otomatik odaklama, görüntü sabitleme ve video özelliklerine sahip etkileyici bir kameradır. Yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar isteyen hibrit içerik oluşturucular için çok yönlü bir çekim deneyimi sunuyor.

