Panasonic G9 II: 2023'te Fotoğrafçılar için Devrim Yaratan Bir Yükseltme

Panasonic G9 II, orijinal G9 fotoğraf makinesinin merakla beklenen devamı ve hayal kırıklığına uğratmıyor. Önceki modelden farklı görünse de G9 II, özellikleri ve yetenekleri açısından bir o kadar da devrim niteliğinde olduğunu kanıtlıyor.

Dikkate değer bir gelişme, kameranın gövde tasarımıdır. G9 II, memnuniyetle karşılanan bir değişiklik olan S5 II'ye çok benziyor. Kadranlar ve düğmeler kolay erişim sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır ve lens yuvasının yanına ekstra özelleştirilebilir bir düğmenin eklenmesi, kameranın çok yönlülüğünü artırır.

Ancak bir dezavantajı, elektronik vizörde (EVF) orijinal G9'a göre düşüş olmasıdır. G9 II, azaltılmış büyütme faktörüne sahip 3.69 milyon noktalı bir EVF'ye sahiptir. Hala etkili ve modern bir kamera için uygun olmasına rağmen önceki modele göre yetersiz kalıyor.

Kaputun altında G9 II, vurgulanmaya değer üç önemli gelişmeyle birlikte önemli değişikliklerle gurur duyuyor. Kamera artık Panasonic'in en yeni faz algılamalı hibrit otomatik odaklama sistemini içeriyor ve hem hayvan hem de insan nesneler için hassas nesne algılama olanağı sunuyor. Bu otomatik odaklama sistemi güvenilir ve hızlıdır ve çeşitli çekim durumlarında doğru odaklama sağlar.

Ek olarak, gövde içi görüntü sabitleme (IBIS) sekiz adıma kadar sabitleme sağlayacak şekilde geliştirildi. Bu özellik, fotoğrafçıların özellikle düşük ışık koşullarında veya telefoto lens kullanırken daha keskin görüntüler yakalamasına olanak tanır. G9 II'nin kararlılığı, sınıfındaki diğer önde gelen kameralarla aynı seviyededir.

Ayrıca kamera, GH25'da bulunana benzer 6 megapiksel sensörle donatılmıştır. GH6 sensörünün düşük ISO değerlerinde gürültü ve ayrıntı kaybıyla ilgili bazı sorunları olsa da G9 II, özellikle tabandan 800'e kadar olan ISO değerlerinde görüntü kalitesinde umut verici gelişmeler gösteriyor.

Fotoğrafçılar düşünülerek tasarlanmış olmasına rağmen, G9 II hala etkileyici bir dizi video kayıt modu sunuyor. Medya seçeneği olarak CF Express'ten yoksun olsa da, ikiz SD kart yuvalarına kaydedilen H.265 sıkıştırma çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

Genel olarak Panasonic G9 II, fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılayan çığır açıcı bir fotoğraf makinesi. İyileştirilmiş otomatik odaklaması, gelişmiş stabilizasyonu ve gelişmiş sensörüyle G9 II, 2023'te Micro Four Thirds kameralar için yeni bir standart belirliyor.

kaynaklar:

– Panasonic G9 II İncelemesi: 2023'te Fotoğrafçılar İçin Bir Devrim, [kaynak]

– Panasonic G9 II, [kaynak]