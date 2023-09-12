OnePlus, OnePlus 14 için Android 11 Açık Beta Programını Başlatıyor

OnePlus yakın zamanda Android 14 için ilk Açık Beta programını tanıtarak OnePlus 11 sahiplerinin güncellemeyi resmi olarak yayınlanmadan önce test etmelerine olanak tanıdı. Android 14 tabanlı OxygenOS 1 Açık Beta 14 artık OnePlus'ın web sitesinden indirilebilir.

Açık Beta programı, kullanıcılara OxygenOS 14'ün yeni özelliklerini ve iyileştirmelerini deneyimleme fırsatı sunuyor. Ancak bu ilk Açık Beta yapısı olduğundan bazı özellikler hemen kullanıma sunulmayabilir. OnePlus, güncellemenin sonraki sürümlerine daha fazla özelliğin dahil edileceğini garanti ediyor.

Şu anda Açık Beta 1, OnePlus 11 ile sınırlıdır ve Kuzey Amerika ve Hindistan gibi belirli bölgelerde (sınırlı sayıda testçiyle) mevcuttur. Ne yazık ki Avrupa'daki kullanıcılar Açık Beta güncellemesine erişemeyecek. Güncellemeyi yüklemek için kullanıcılar gerekli dosyaları OnePlus'ın web sitesinden indirebilir ve OxygenOS'taki yerleşik manuel güncelleme aracını kullanabilir. Android 13'e geri dönmenin fabrika ayarlarına sıfırlama gerektirdiğini unutmamak önemlidir.

Başlangıçta OnePlus, OxygenOS 14'ün "Trinity Engine" aracılığıyla performans iyileştirmeleri getireceğini duyurmuştu ve 25 Eylül'de piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Google'ın Pixel telefonlar için Android 14'ü beklenmedik şekilde geciktirmesi, OnePlus'ın da planlanan çıkış tarihini kaçırabileceğini gösteriyor. OnePlus henüz bu potansiyel gecikmeyi ele almadı.

Kaynak: OnePlus Topluluğu forumları

Tanım:

– Açık Beta programı: Kullanıcıların güncellemenin yayın öncesi sürümünü deneyebileceği ve resmi sürümden önce geri bildirimde bulunabileceği bir yazılım test aşaması.

Kaynaklar: OnePlus Topluluğu forumları