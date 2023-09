Starfield'daki Sıfır Yer Muharebesini Keşfetmek: Üstlenilmeye Değer Bir Görev

By

Bethesda tarafından geliştirilen ve merakla beklenen açık dünya RPG'si Starfield, sürükleyici oynanışı ve keşfedilecek geniş evreniyle oyun camiasında ses getiriyor. Oyunda mevcut olan çok sayıda görev arasında özellikle heyecan verici bir deneyim olarak öne çıkan biri var: "Sure Bet".

Alpha Centauri sisteminde geçen bu yan görev, küçük sanayi şehri Gagarin Landing'de başlıyor. Oyuncular, değerli ve pahalı içkilerle şirket yöneticilerinin dikkatini çekmek isteyen bir barmen olan Lizzy ile karşılaşırlar. Onun isteğini yerine getirmek için oyuncular, terk edilmiş bir kargo gemisinde kaybolan içkiyi bulma görevine çıkmalıdır.

Bu görevi farklı kılan şey, gemide karşılaşılan sıfır yer çekimi savaşının beklenmedik değişimidir. Oyuncular terk edilmiş gemiyi keşfettikçe yapay yerçekimi arızalanarak oyuncu, nesneler ve uzay korsanları da dahil olmak üzere her şeyin her 30 saniyede bir sıfır yer çekiminde yüzmesine neden olur. Bu dinamik yer çekimi değişimi benzersiz ve heyecan verici bir savaş deneyimi sunuyor.

Yer çekimindeki değişimleri kendi avantajlarına kullanarak, oyuncular hızlı bir şekilde daha yüksek konumlara manevra yapabilir veya siperden çıkan ve açık havada süzülen düşmanları hedef alabilirler. Oyuncular av tüfeği gibi silahları kullanabildiğinde savaş daha da eğlenceli hale geliyor ve bu da duvarlara doğru itilirken komik anların yaşanmasına neden oluyor.

Savaşın ötesinde, yerçekimi değişimleri aynı zamanda hafif geçişli bulmacaların temelini oluşturarak göreve başka bir keyif katmanı ekliyor. Oyuncular gemide gezinmeli, yüzen enkazın arasında manevra yaparken momentumlarını korumalı ve ilerlemek için bulmacaları çözmelidir.

"Sure Bet" görevi Starfield'daki etkileyici fizik motorunu sergiliyor. Konsollarda kilitli 30 fps kare hızı nedeniyle eleştirilere rağmen bu arayış, oyunun geniş potansiyelini ve son derece ayrıntılı dünyasını gösteriyor. Her yerçekimi değişimi sırasında her nesnenin, silahın ve karakterin konumunu, çarpışmalarını ve momentumunu doğru bir şekilde takip etme ve sürdürme yeteneği, oyunun teknik yeteneklerinin bir kanıtıdır.

Ancak Starfield'daki diğer görevlerin birçoğunun bu fizik ve simülasyon sistemlerini tam olarak kullanmadığını belirtmekte fayda var. Bu görev, oyunun neler başarabileceğinin dikkat çekici bir örneği olsa da, oyuncular bu yeni mekaniklerden yararlanan daha fazla görev istemek zorunda kalabilirler.

Genel olarak, "Sure Bet" görevi Starfield evreninde heyecan verici ve unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sıfır yer çekimi savaşı ve sürükleyici oynanışıyla Bethesda'nın geleneksel getirme tarzı görevlerin ötesine geçen ilgi çekici görevler sunma konusundaki kararlılığını sergiliyor. Adrenalin dolu bir macera arayan her Starfield oyuncusu için üstlenmeye değer bir arayış.

kaynaklar:

– Starfield: Bethesda Game Studios'un en yeni açık dünya RPG'si

– Starfield'da “Sure Bet” görevi