Nvidia, RTX 30 ve 40 Serisi GPU'larda Starfield Performansını Artırmak İçin Sürücüleri Güncelliyor

Nvidia, RTX 30 ve 40 serisi grafik kartlarına sahip kullanıcılar için Starfield performansını artıracak otomatik bir kablosuz güncellemeyi duyurdu. Güncelleme, en yeni GPU'ların performansını artıran Yeniden Boyutlandırılabilir BAR teknolojisinin uygulanmasını içeriyor. Test senaryolarında Nvidia, GeForce RTX 40 serisi masaüstü GPU'ların güncelleme sonrasında performansta ortalama yüzde 5'lik bir artış yaşadığını tespit etti.

Uyumluluğu sağlamak için güncelleme hem mevcut 537.17 sürücülerine hem de yeni yayımlanan 537.34 sürücülerine uygulanacaktır. Bu güncellemenin yanı sıra Nvidia, Starfield için tek tıklamayla optimum ayarları da sunarak kullanıcının özel sistemi için en iyi ayarların seçilmesi sürecini basitleştirdi. Ayrıca şirket, Starfield'ın Microsoft Store sürümü için GPU profili sorununu da ele aldı.

Bu güncelleme, Digital Foundry'nin Starfield'ın AMD GPU'larda Nvidia ve Intel GPU'lara kıyasla önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini bildirmesinden kısa bir süre sonra geldi. Digital Foundry, özellikle Intel CPU'larla ilgili sorunları keşfetti ve Starfield'da AMD'nin Radeon RX 46 XT'si ile Nvidia'nın RTX 6800'i arasında yüzde 3080'lık önemli bir performans farkı olduğunu fark etti. Yeniden Boyutlandırılabilir BAR profil güncellemesinin Digital Foundry tarafından belirlenen performans açığını kapatmaya yardımcı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Sonuç olarak, Nvidia'nın sürücüleri için otomatik kablosuz güncellemesi, RTX 30 ve 40 serisi GPU'larda Starfield performansını iyileştirmeyi amaçlıyor. Yeniden Boyutlandırılabilir BAR'ı uygulayarak ve tek tıklamayla en uygun ayarları sunarak Nvidia, Starfield oyuncularının oyun deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Önceki raporlar Nvidia, Intel ve AMD GPU'lar arasındaki performans farklılıklarını vurgularken, bu güncelleme bu sorunları gidermeyi ve farklı donanım kurulumlarında daha tutarlı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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