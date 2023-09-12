Hiçbir Şey Telefon 2 Hiçbir Şey Almıyor OS 2.0.3 Firmware Güncellemesi

Temmuz 2'te piyasaya sürülen Nothing Phone 2023, Nothing OS 2.0.3 adı verilen yeni bir donanım yazılımı güncellemesi alıyor. Bu güncelleme akıllı telefona çeşitli iyileştirmeler ve değişiklikler getiriyor. En önemli eklemelerden biri, daha ayrıntılı gezinme sunan yeni bir pusula widget'ıdır. Kullanıcılar ayrıca cep modu için kullanıcı deneyimini geliştiren yeni bir kullanıcı arayüzü görecekler.

Ek olarak donanım yazılımı güncellemesi, Glyph'in İlerleme çubuğunda Zomato desteğini içerir ve OTG uyumluluğunu geliştirir. Kullanıcılar ayrıca Ekran Kaydedici yakalama çözünürlüğü, Bluetooth bağlantı kararlılığı, NFC kararlılığı ve dokunsal geri bildirimde iyileştirmeler bekleyebilirler.

Üstelik Nothing OS 2.0.3 güncellemesi, Ağustos 2023 Android güvenlik yamasıyla birlikte geliyor ve cihaz için gelişmiş güvenlik sağlıyor. Hiçbir şey, Nothing Phone 2 için üç yıllık Android işletim sistemi güncellemesi ve dört yıllık güvenlik düzeltme eki sağlamaya yönelik bir taahhütte bulunmadı.

Güncelleme 130 MB paket boyutuna sahip ve Nothing Phone 2 sahiplerine dağıtılıyor. Kullanıcılar, cihazlarında Ayarlar > Sistem > Sistem Güncelleme bölümüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirler.

Güçlü Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'si ile Nothing Phone 2, mükemmel performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Akıllı telefon ayrıca iki adet 50 megapiksel sensörlü çift arka kamera kurulumuna ve birden fazla uygulamadan gelen bildirimler için biraz güncellenmiş bir LED Glyph arayüzüne sahip.

Güncellemenin inceleme biriminden alınmasıyla onaylandığı üzere, donanım yazılımı güncellemesi şu anda Hindistan'da mevcuttur. Hiçbir şey kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve akıllı telefonları için zamanında güncellemeler sağlamaya devam etmiyor.

Kaynak: Gadgets 360, Hiçbir Şey Telefon 2 Hiçbir Şey Almıyor OS 2.0.3 Güncellemesi