Nokia X30 5G Fiyatı Hindistan'da Düştü: İşte Bilmeniz Gerekenler

Nokia yakın zamanda Hindistan'da Nokia X30 5G akıllı telefonu için önemli bir fiyat indirimi yaptığını duyurdu. Şirket telefonun fiyatını 12,000 TL düşürdü. 30, tüketiciler için daha erişilebilir hale geliyor. Nokia X5 XNUMXG, etkileyici teknik özellikleri ve özellikleriyle birlikte geliyor ve bu da onu akıllı telefon kullanıcıları için arzu edilen bir seçenek haline getiriyor.

Nokia X30 5G, 6.43 Hz yenileme hızına sahip 90 inç full HD+ AMOLED ekrana sahip. Kullanıcılara hızlı ve verimli performans sağlayan sekiz çekirdekli Snapdragon 695 5G yonga seti tarafından desteklenmektedir. Telefon, tüm dosyalarınız ve uygulamalarınız için geniş alan sağlayan 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla birlikte gelir.

Kamera yetenekleri açısından Nokia X30 5G, 50 megapiksel PureView birincil sensör ve 13 megapiksel ultra geniş açılı ikincil sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahiptir. Selfie'ler ve görüntülü sohbetler için telefon, 16 megapiksellik bir ön kameraya sahip.

Nokia X30 5G'deki bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS ve USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Telefon ayrıca daha fazla güvenlik için ekran içi parmak izi sensörüne de sahiptir. Ayrıca toz ve suya dayanıklılık açısından IP67 derecesine sahiptir ve çeşitli ortamlarda dayanıklılık sağlar.

Nokia X30 5G, 4,200W hızlı şarjı destekleyen 33mAh batarya ile donatılmıştır. Bu, cihazınızı hızla şarj edebileceğiniz ve pil ömrü konusunda endişelenmeden gün boyunca bağlantıda kalabileceğiniz anlamına gelir.

Şık tasarımı, etkileyici özellikleri ve artık uygun fiyatıyla Nokia X30 5G, paranızın tam karşılığını sunuyor. Bulut Mavisi ve Buz Beyazı renk seçenekleri mevcuttur.

kaynaklar:

– Hindistan'da Nokia X30 5G fiyatı Rs'ye düştü. 12,000, şimdi indirimli olarak mevcut [Kaynak Adı]

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