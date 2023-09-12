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HMD Global Yeni Mobil Cihaz Serisinin Lansmanını Duyurdu

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
HMD Global Yeni Mobil Cihaz Serisinin Lansmanını Duyurdu

Nokia markalı akıllı telefonlar üretmesiyle tanınan Finlandiyalı HMD Global şirketi, kendi markası altında yeni bir mobil cihaz serisi tanıtma planlarını açıkladı. HMD Global CEO'su Jean-Francois Baril, Linkedin üzerinden yaptığı duyuruda, yeni HMD markasının Nokia telefonlarıyla ve adı açıklanmayan ortaklarla işbirlikleriyle bir arada var olacağını belirtti.

Baril, şirketin “HMD – Nokia telefonlarının evi” olma yolundaki yolculuğundan duyduğu heyecanı dile getirdi ve pazara bağımsız girmenin bir sonraki adımının altını çizdi. Tüketici ihtiyaçlarına ve telekomünikasyon için yeni bir dünya yaratmaya odaklanıldığını vurguladı.

Yeni HMD ürünleri ve piyasaya çıkış tarihleriyle ilgili spesifik ayrıntılar henüz açıklanmasa da, Tayvanlı teknoloji devi Foxconn'un şu anda Nokia markalı cihazlar ürettiği için üretimi üstlenmesi muhtemel.

HMD markalı cihazların, şirketin sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir gelecek tasarlama taahhüdüyle uyumlu olarak bütçeden orta seviyeye kadar kategoriye hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor. Eski Nokia yöneticilerinin HMD Global'e liderlik etmesi, şirkete markanın mirasını yeni bir isim altında geliştirme fırsatı sunuyor.

Yeni HMD ürünlerine ilişkin daha fazla bilgi bekleniyor ve güncellemeler mevcut olduğunda sağlanacaktır.

kaynaklar:
– Yazar: Jess Weatherbed
– Resim: Getty Images aracılığıyla Joan Cros/NurPhoto

By Robert Andrew

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