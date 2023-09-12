Analist, Apple'ın 2024'e Kadar Yeni iPad'leri Piyasaya Sürmesinin Olasılıksız Olduğunu Söyledi

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın 2024 yılına kadar yeni iPad'leri piyasaya sürmesi artık pek mümkün görünmüyor. Bu haber, Apple'ın yeni iPhone 15 ve Apple Watch Series 9 serisini duyurmasından yalnızca birkaç saat önce geliyor.

Geçtiğimiz hafta Kuo, gelecek yıla kadar yeni MacBook'ların çıkmayacağını da belirtmişti. Olası bir iMac yenilemesi dışında Apple'ın yılın geri kalanında duyuracağı pek fazla yeni donanım ürünü olmayacak gibi görünüyor.

Başlangıçta, Apple'ın ilk tur M3 Apple Silicon Mac'leri ve güncellenmiş iPad Air'i tanıtmak için Ekim ayında bir etkinlik düzenleyeceği tahmin ediliyordu. Ancak hem Kuo hem de Bloomberg'den Mark Gurman, bu olayın büyük olasılıkla masanın dışında olduğunu bildirdi. Yeni Mac'lerin artık 2024 sonbaharı yerine 2023 baharında piyasaya çıkması bekleniyor.

Gurman daha önce iPad Air güncellemesinin hala yolda olduğunu belirtmişti ancak Kuo'nun son yorumu bu sürümün zamanlaması konusunda da şüphe uyandırıyor.

Genel olarak bakıldığında Apple'ın donanım sürümleri açısından odak noktası yeni iPhone 15 ve Apple Watch Series 9 olacak gibi görünüyor. iPad Pro güncellemesinin 2024 yılına kadar beklemesi gerekecek ve beklenen diğer sürümler de ertelenebilir.

kaynaklar:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg