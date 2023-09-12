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Starfield Xbox Series X'te 60FPS'ye Ulaşabilecek mi? Dijital Dökümhane Testleri Umut Veriyor!

ByMafo Brescia

Eylül 12, 2023
Starfield Xbox Series X'te 60FPS'ye Ulaşabilecek mi? Dijital Dökümhane Testleri Umut Veriyor!

Digital Foundry'deki teknoloji uzmanları, Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Starfield'ın Xbox Series X'te saniyede 60 kare (FPS) hızında çalışıp çalışmayacağını belirlemek için testler gerçekleştirdi. Cevap basit olmasa da sonuçlar umut veriyor. oyuncular.

Digital Foundry, Starfield'ı Xbox Series X sürümüyle karşılaştırılabilir ayarlarda çalıştırmak için Xbox Series X'in GPU'suyla yakından eşleşen AMD 4800S Masaüstü Kitini kullandı. Daha sonra çözünürlüğü Xbox Series S sürümüyle eşleşecek şekilde 1440p'ye düşürdüler ve kare hızını değerlendirmek için oyunu kapsamlı bir şekilde araştırdılar.

Ekip çoğu zaman oyunun 40 FPS'nin üzerinde çalıştığını tespit etti. Bu, farklı GPU ayarlarına veya dinamik çözünürlük ölçeklendirmesinde yapılan ince ayarlara sahip 40 FPS modunun uygun bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Diğer bir olasılık ise VRR destekli ekranlara sahip oyuncular için kare hızının kilidini açacak Değişken Yenileme Hızı (VRR) modudur.

Ancak oyunun tamamında tutarlı bir 60 FPS elde etmek Starfield için pek mümkün görünmüyor. Digital Foundry, özel 60 FPS performans modunun önemli bir zorluk olduğu sonucuna varıyor. Yine de Bethesda'nın gelecekte optimizasyonlarla oyuncuları şaşırtma ihtimali her zaman var.

Xbox Series X'te Starfield için 40 FPS performans modunu görmek ister misiniz? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşın!

Tanımlar:
– FPS: Saniyedeki kare sayısı, bir oyunun veya videonun yenileme hızının veya kare hızının ölçüsüdür. Saniyede kaç ayrı karenin görüntülendiğini gösterir.
– GPU: Grafik İşleme Birimi; görüntüleri, videoları ve animasyonları işleyen ve işleyen özel bir elektronik devre.
– VRR: Değişken Yenileme Hızı, ekranın yenileme hızının, görüntülenen içeriğin kare hızına dinamik olarak uyum sağlamasına olanak tanıyan bir görüntüleme teknolojisidir.

Kaynak: Digital Foundry, "Starfield Xbox Series X'te 60 fps'de çalışabilir mi?", Pure Xbox.

By Mafo Brescia

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