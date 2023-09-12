Santa Cruz, Heckler SL'yi Tanıtıyor: 150 mm Hareket Mesafesine Sahip Hafif eMTB

Santa Cruz, Heckler SL'nin piyasaya sürülmesiyle hafif elektrikli dağ bisikleti pazarına girdi. Bu yeni bisiklet, 150 mm'lik arka tekerlek hareket mesafesine sahiptir ve tüm dağın üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmıştır. Fazua'nın Ride 60 motoru ve entegre 430Wh batarya ile donatılmış olup, yokuşları hızlandırır. Heckler SL, tırmanışlarda biraz ekstra yardımla birlikte daha çok arazi bisikletine benzer bir deneyim isteyenlere yöneliktir.

Fazua Ride 60 elektrikli bisiklet motoru, Heckler SL'nin kalbinde yer alıyor ve maksimum 60 Nm tork ve 450 W maksimum güç sağlıyor. Motor, Fazua'nın uygulamasında özelleştirilebilen üç güç ayarı sunuyor: Esinti, Nehir ve Roket. Pil ömrü ve güç ayarları, cihazları şarj etmek için bir USB-C bağlantı noktasına da sahip olan üst tüp LED ekranda görüntülenir.

Santa Cruz, daha küçük ve daha hafif motoru ve 430Wh bataryasıyla Heckler SL'nin, 630Wh bataryaya sahip tam güçlü bir eMTB ile aynı menzili sunduğunu iddia ediyor. Çıkarılamayan pil, mandal veya kapak ihtiyacını ortadan kaldırarak daha küçük iç çapa sahip kompakt bir alt boru tasarımı sağlar.

Heckler SL, küçükten ekstra büyüğe kadar beş boyutta ve beş yapı seçeneğiyle mevcuttur. Fiyatlar 6,699 £'dan başlayıp 11,999 £'a kadar çıkıyor. Uluslararası fiyatlandırma henüz onaylanmadı.

Genel olarak, Santa Cruz'un Heckler SL'si sürücülere her dağı fethetmeye yetecek güç ve menzile sahip hafif bir eMTB seçeneği sunarken, geleneksel bir yol bisikletinin hissini ve yol tutuşunu da koruyor.

Tanımlar:

– eMTB: Pedal çevirmeye yardımcı olacak bir motorla donatılmış elektrikli bir dağ bisikleti.

– Tork: Bir nesnenin bir eksen etrafında dönmesine neden olan kuvvetin ölçüsüdür.

– Wh: Watt-saat, piller ve elektrik sistemleri için kullanılan bir enerji ölçüm birimidir.

– USB-C: Daha hızlı veri aktarımını ve daha yüksek güç çıkışını destekleyen evrensel seri veri yolu (USB) arayüzü.

– LED: Işık yayan diyot, elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılan bir ışık kaynağı türüdür.

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