Forza Motorsport, Gelecek Sürümde Yeni Oynanış ve Kariyer Modunu Açıklayacak

Turn 10 Studios yakın zamanda Forza Aylık akışı sırasında merakla beklenen Forza Motorsport oyununun 17 dakikalık oynanış görüntülerini sergiledi. Serinin Forza Motorsport adlı yeni oyunu heyecan verici güncellemeler ve değişiklikler vaat ediyor ve popüler yarış oyunu serisinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Oynanış görüntüleri, oyunun giriş sekansı olarak hizmet veren "İlk Sürüş"ünün yanı sıra Builder's Cup'ta bir yarış hafta sonunu da içeriyordu. "İlk Sürüş", oyuncuların oyunun kapak arabalarından biri olan Chevrolet Corvette E-Ray ile Maple Valley pistinde pratik turu yapmalarına olanak tanıyor. Tüm trafikte gezinen oyuncuların başarılı bir şekilde ilerlemek için her turda ustalaşması gerekir.

Antrenman turunun ardından oynanış görüntüleri kurgusal pist Hakone'de bir gece yarışına geçiyor. Bu kez oyuncular, oyundaki diğer kapak arabası olan No.01 Cadillac Racing V-Series.R'nin kontrolünü ele alıyor. Bir pit stoptan sonra oyuncuların bir numara olmak için çabalamaları gereken yeni lastikler var.

Videoda ayrıca oyunun Builders Cup olarak bilinen kariyer modu da gösteriliyor. Oyuncular, 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R ve 2018 Ford Mustang GT dahil olmak üzere üç başlangıç ​​otomobili arasından seçim yapabilecek. Oynanış görüntüleri, oyunculara oyunun fiziğini ve yol tutuşunu tanıma fırsatı veren, başka bir yeni kurgusal pist olan Grand Oak Club Circuit'te bir antrenman seansını içeriyor.

Oyun başlangıçta oyuncuları öncelikle kurgusal devrelerle tanıştırsa da gerçek dünyadaki devrelere de yer verilecek. Antrenman bittiğinde oyuncular, her biri ilk dönüşte benzersiz yaklaşımlar sergileyen 24 arabadan oluşan tam bir ızgaranın yer aldığı heyecan verici bir yarışla karşılanacak.

Forza Motorsport, bu sürümle benzersiz bir yaklaşım benimsiyor ve önceki bölümlerde mevcut olan sayısal diziyi bırakıyor. Seriyi bir "araba ilerlemesi" oyunu olarak yeniden tanımlamayı amaçlıyor ve odağı araba toplamaktan, araba ustalık seviyesine bağlı yükseltmeler yoluyla araçlarda ustalaşmaya kaydırıyor. Geleneksel yarış oyunu tasarımından bu ayrılış, türün hayranları arasında yankı uyandıracak heyecan verici bir değişiklik.

Forza Motorsport'un Xbox Series X|S ve PC platformları için 10 Ekim 2023'te yayınlanması planlanıyor. Piyasaya sürüldüğü gün Xbox Game Pass ve PC Game Pass'te satışa sunulacak.

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