NBA 2K24 İncelemesi: Sinir bozucu mikro dönüşümler güçlü oynanışı gölgede bırakıyor

NBA 2K24, şampiyonluk kazanan bir süperstar olma potansiyeline sahip ancak mikro işlemlere olan yoğun bağımlılığı nedeniyle yetersiz kalıyor. Sahadaki oynanış mükemmel olsa ve otantik bir NBA deneyimi sunsa da oyun modları, çevrimiçi olarak diğer oyuncularla rekabet edebilmek için gerekli olan oyun içi satın alımlarla doludur. Özellikle MyCareer modu bu yılki yinelemenin odak noktasıdır ancak açık cüzdan kısayolları üzerinden beceri ve çabayı ödüllendirmekte başarısız olmaktadır.

Gösterişli yeni mekaniklerden yoksun olmasına rağmen, NBA 2K24 hala harika görsellere ve daha güçlü saha oynanışına sahip. NBA çekimlerini gerçek zamanlı olarak oyun içi animasyonlara dönüştüren yeni ProPLAY özelliği, daha akıcı hareket, daha gerçekçi top sürme, şut ve pas animasyonları sağlıyor. LeBron James gibi süperstar oyuncular, gerçek hayattaki benzerlerine çok benziyor ve daha sürükleyici bir deneyim sunuyor. Top güvenilir bir şekilde sahadaki en iyi oyunculara gittiği için AI rakibi haksızlık hissetmeden bir meydan okuma sunar.

Bu zorluk hücum tarafını da kapsıyor; pick-and-roll gibi klasik taktikler daha az istismar ediliyor. Topsuz savunma oyuncuları artık rakiplerini daha iyi anlıyor ve onları stratejik kararlar almaya zorluyor. Adrenalin artırma özelliği aynı zamanda savunma oyununa etkileşim ekleyerek çevrimiçi maçları daha ilgi çekici hale getiriyor.

Ancak sahadaki oynanışın tüm yönleri önemli ölçüde gelişmedi. Hızlı hücum oynanışı hala eksik, bu da iyi savunmanın heyecan unsurunu ortadan kaldırıyor. Yapay zeka zaman zaman hatalı molalar vermek gibi akıllara durgunluk veren kararlar veriyor. Charles Barkley'nin yokluğu dikkat çekici olmasına rağmen, yorum ve devre arası ekibinin performansları genel olarak sağlam.

NBA 2K24'ün en büyük dezavantajlarından biri MyCareer modunda oyun içi satın almalara ağırlık verilmesidir. Saatlerce oynamalarına ve özellik yükseltmelerine sanal para yatırmalarına rağmen oyuncular daha yüksek genel reytinglere ulaşmakta zorlanıyor. Oyun, oyuncuları yükseltmelere gerçek para harcamaya teşvik ederek MyCareer'in oyunu eğlenceli hale getiren özelleştirilebilir yönlerini gölgede bırakıyor.

Sonuç olarak, NBA 2K24 etkileyici saha oynanışı ve özgün görseller sergiliyor ancak mikro işlemlere olan yoğun bağımlılığı nedeniyle gölgeleniyor. Oyun modları, özellikle MyCareer, ödüllendirici ilerleme eksikliğinden muzdariptir. Oyun, oynanış mekaniğinde ileri adımlar atsa da gerçekten tatmin edici bir deneyim sunmakta yetersiz kalıyor.