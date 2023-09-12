Steam, Overwatch 2 ve NBA 2K24'ü Yılın En Kötü Oyunları Sıraladı

Steam, yakın zamanda kullanıcı incelemelerine göre Blizzard'ın Overwatch 2 ve 2K Sports'un NBA 2K24'ünü yılın birinci ve ikinci en kötü oyunları olarak belirledi. Overwatch için yapılan toplam 183,780 Steam incelemesinden 165,573'ü olumsuz. Benzer şekilde 2 Eylül'de yayınlanan NBA 24K8 de toplam 3,135 incelemeden 3,523'i olumsuz yorum aldı.

Overwatch 2'ye yönelik olumsuz incelemeler esas olarak mikro dönüşümlerin varlığından kaynaklanıyor. Oyun başlangıçta Blizzard'ın çevrimiçi mağazası Battle.net'te bulunuyordu ve burada kullanıcılar geri bildirim bırakamadı. Ancak Overwatch Ağustos ayında Steam'de kullanıma sunulduğunda, oyuncular nihayet mikro işlemlerle ilgili memnuniyetsizliklerini ifade etme fırsatı buldu. Olumsuz geri bildirimlere rağmen Overwatch 2, yaklaşık 50 eşzamanlı kullanıcıyla Steam'in en çok oynanan 30,000 oyunu arasında hala yerini koruyor. Görünen o ki bazı oyuncular oyunun gidişatından hoşlanmasa da yine de oyunu oynamaktan keyif alıyorlar.

NBA 2K24 ise sadece mikro dönüşümleri nedeniyle değil, aynı zamanda cansız grafikleri ve oynanışı nedeniyle de eleştirilere maruz kaldı. Hayal kırıklığına uğramış hayranlar, NBA 2K serisinin önceki bölümlerinin de hayal kırıklığı yaratması nedeniyle bu hayal kırıklığının yeni olmadığını belirtiyor. Aslında 2020 sürümü NBA 2K21, "mobil ücretsiz oynanabilirlik dolandırıcılığı" olarak etiketlendi ve 2021 sürümü NBA 2K22, "muazzam bir sarsıntı" olarak eleştirildi. Oyuncular, NBA 2K13'ten bu yana serinin bir parçası olan mikro dönüşümlerin ısrarla varlığından duydukları hayal kırıklığını dile getiriyor.

Olumsuz eleştirilere rağmen hem Overwatch 2 hem de NBA 2K24'ün hâlâ sadık hayran kitleleri var. Ancak oyuncular tarafından dile getirilen eleştiriler ve hayal kırıklığı, oyun camiasının güvenini ve memnuniyetini yeniden kazanmak için bu oyunların gelecekteki versiyonlarında önemli değişikliklere ihtiyaç duyulabileceğini gösteriyor.

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