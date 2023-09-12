NBA 2K24, PC Oyuncularından Tepki Aldı ve Steam'de En Kötü İncelenen İkinci Oyun Oldu

2K tarafından geliştirilen uzun süredir devam eden basketbol serisinin son oyunu olan ve kısa süre önce piyasaya sürülen NBA 24K2, PC oyuncularının yoğun eleştirileriyle karşı karşıya kaldı ve bunun sonucunda Steam'de olumsuz yorumlar akın etti. Sonuç olarak oyun, Steam 2'ye göre Overwatch 250'nin hemen ardından platformda en kötü değerlendirilen ikinci oyun oldu.

Tepki, NBA 2K24'ün PC sürümünün, oyunun daha gelişmiş PlayStation 4 ve Xbox Series X/S sürümlerinden ziyade PlayStation 5 ve Xbox One sürümlerini temel alması nedeniyle ortaya çıktı. Bu karar, PC sürümünün görsel olarak eksik kalmasına ve geçen yılki sürüme kıyasla önemli iyileştirmelerden yoksun kalmasına neden oldu. Ayrıca yeni konsol sürümlerine özel bazı özellikler PC sürümünde bulunmuyor.

Örneğin, oyunun resmi web sitesi, gerçek NBA görüntülerini NBA 2K24'ün oynanışına kusursuz bir şekilde dahil eden ProPLAY gibi özelliklerin yanı sıra The W adı verilen kişiselleştirilmiş kariyer modunu öne çıkarıyor. Ne yazık ki bu özelliklere yalnızca PlayStation 5 ve Xbox'taki oyuncular erişebilir. X/S Serisi, PC oyuncularının kendilerini dışlanmış hissetmelerine neden oluyor.

Steam'deki incelemeler oyuncuların paylaştığı hayal kırıklığını dile getiriyor. Birçoğu, oyun ve animasyonların önceki yinelemelere göre büyük ölçüde değişmeden kaldığına dikkat çekiyor. Bir oyuncu şunları söylüyor: "Parkın ana menüsü ve dokuları her zamanki gibi hâlâ çok ucuz görünüyor." Başka bir inceleme, PC sürümüne harcanan çabanın eksikliğini vurguluyor, bunu konsol sürümüyle karşılaştırıyor ve onu yeni nesil sürümlerle eşit hale getirmek için kaçırılan fırsatlardan duyulan hayal kırıklığını ifade ediyor.

Eleştiriler aynı zamanda oyuncuların zaten tam bedelini ödediği bir oyun olan NBA 2K24'e mikro dönüşümlerin dahil edilmesine yöneliktir. Reddit gibi platformlardaki olumsuz yorumlar, oyunun çeşitli mikro dönüşüm taktiklerini nasıl kullandığından bahsediyor ve bu da oyuncular arasındaki memnuniyetsizliği daha da artırıyor.

Şu an itibariyle 2K, PC sürümüyle ilgili sorunlara değinmedi veya oyunu iyileştirmeye yönelik olası güncellemeler hakkında herhangi bir bilgi sağlamadı.

Tanımlar:

– Mikro işlemler: Oyuncuların gerçek dünya parasını kullanarak sanal ürünler veya özellikler satın almasına olanak tanıyan oyun içi satın alımlar.

– PlayStation 4 (PS4): Sony tarafından geliştirilen bir oyun konsolu.

– Xbox One: Microsoft tarafından geliştirilen bir oyun konsolu.

– PlayStation 5 (PS5): Sony'nin PS4'ün yerini alan en yeni oyun konsolu.

– Xbox Series X/S: Microsoft'un Xbox One'ın yerini alan en yeni oyun konsolları.

Kaynaklar: Steam 250, Eurogamer