Mortal Kombat 1 Bu Hafta Başlıyor: Yeni Zelanda Hilesi'ni Kullanabilir misiniz?

İkonik dövüş serisinin merakla beklenen yumuşak yeniden başlatması Mortal Kombat 1, 14 Eylül'de Premium Sürüm ile çıkacak. Ancak oyuncuların oyunu daha erken oynayabilmek için kullanabileceği, Yeni Zelanda numarası olarak bilinen bir numara var.

Yıllardır Yeni Zelanda hilesi, oyuncuların oyunlara resmi çıkış tarihlerinden önce erişmelerine olanak tanıyan popüler bir geçici çözüm oldu. Bu numara, Yeni Zelanda ile diğer bölgeler arasındaki saat dilimi farklılıklarından yararlanıyor. Bu farklılıklar nedeniyle oyunlar bazen Yeni Zelanda'da Kuzey Amerika'ya göre neredeyse bir tam gün daha erken çıkıyor.

Yeni Zelanda hilesini kullanmak için oyuncuların oyun platformlarındaki zaman ayarlarını Yeni Zelanda'nın saat dilimine uyacak şekilde değiştirmeleri gerekiyor. Oyuncular, konsolu Yeni Zelanda'da olduğunu düşünerek kandırarak, fiziksel olarak dünyanın farklı bir yerinde olsalar bile oyunun kilidini daha erken açabilirler. Bu numara hem Xbox hem de Steam platformlarında işe yarar.

Ancak Yeni Zelanda hilesi Mortal Kombat 1'in Erken Erişim Sürümünde işe yaramayacak. Oyun dünya çapında aynı anda çıkacak ve bu yöntemle daha önce oynanması imkansız hale gelecek. Bölgenizdeki spesifik yayınlanma zamanını öğrenmek istiyorsanız bu bilgi için resmi kaynaklara bakın.

Ancak oyunun 19 Eylül gece yarısında çıkacak olan temel versiyonu için Yeni Zelanda hilesi uygulanabilecek. Bu, Mortal Kombat 1'in Yeni Zelanda'da diğer bölgelere göre daha erken açılacağı anlamına geliyor.

PlayStation sahiplerinin Yeni Zelanda hilesini kullanırken bazı zorluklarla karşılaşabileceğini unutmamak gerekiyor. PlayStation hesapları bölgeye göre belirlendiğinden, oyuncuların daha önce oynayabilmek için bir Yeni Zelanda hesabı oluşturması ve oyunu o bölgenin mağazasından satın alması gerekecek.

Mortal Kombat 1, Steam ve Epic Games Store aracılığıyla PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S ve PC'de satışa sunulacak. Oyun hakkında daha fazla rehber ve bilgi arıyorsanız MK1 Game Hub'a göz atmayı unutmayın.

kaynaklar:

– [Kaynak 1: Resmi kaynaklara bağlantı]

– [Kaynak 2: Ek bilgilere bağlantı]

– [Kaynak 3: İlgili rehbere bağlantı]