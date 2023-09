Xbox Mastercard ile Tanışın: Oyun Meraklılarına Yönelik Kredi Kartı

Microsoft, oyun tutkunları için heyecan verici yeni bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor: Xbox Mastercard. ABD'deki Xbox test kullanıcılarına özel olarak sunulan ve Barclays tarafından verilen, yıllık ücreti olmayan bu kredi kartı, oyunculara, Xbox oyunlarında ve eklentilerinde kullanılabilecek puanlar kazanmaları için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Microsoft Rewards'tan farklı olarak Xbox Mastercard ayrı bir ödül sistemi olarak çalışır. Kart sahipleri, harcadıkları her 1 ABD doları için bir kart puanı kazanabilirler; 1,500 kart puanı, Microsoft'un çevrimiçi Xbox mağazasında kullanılabilen 15 ABD doları tutarındaki hediye kartına eşittir. Üstelik Xbox Mastercard sahipleri, çevrimiçi Microsoft Store'daki uygun ürünlere harcadıkları her 1 ABD doları için beş puanın yanı sıra Netflix ve Disney Plus gibi akış hizmetleri ile Grubhub ve dağıtım hizmetlerinde harcadıkları her 1 ABD doları için üç puan kazanma şansına da sahipler. DoorDash.

Yeni kart üyelerine özel avantajlar da sunuluyor. Üç aylık Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine ek olarak, ilk satın alımlarını yaptıktan sonra 5,000 puanlık (50 ABD Doları değerinde) bir bonus kazanabilirler. Bu üç aylık üyelik arkadaşlarınıza veya ailenize bile hediye edilebilir.

Xbox Mastercard, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli tasarım seçeneklerine sahiptir ve benzersiz bir oyuncu etiketiyle kişiselleştirilebilir. 21 Eylül'den itibaren ABD kıtasındaki, Alaska ve Hawaii'deki Xbox Insider'lar bu heyecan verici kredi kartına başvurmaya başlayabilir.

Bunun, Microsoft'un on yılı aşkın bir süredir ilk kez bir Xbox kredi kartı teklif ettiğini belirtmekte fayda var. Daha önce şirket, 2005 yılında Xbox Live abonelerine katılımcı perakendecilerde indirimler sunan ücretsiz bir Xbox Live Diamond sadakat kartı sağlıyordu. Sony'nin ayrıca kullanıcıların oyunla ilgili alışverişlerde puan biriktirmesine olanak tanıyan benzer bir kredi kartı olan PlayStation kredi kartı da var.

Xbox Mastercard, oyuncuların en sevdikleri hobileriyle uğraşırken ödüller kazanmaları için yenilikçi bir yolu temsil ediyor. Bir dizi avantajı ve özel teklifleriyle bu kredi kartı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oyun meraklıları tarafından oldukça rağbet görmeye hazırlanıyor.

kaynaklar:

– [Kaynak 1]

– [Kaynak 2]