Windows Üçüncü Taraf Yazıcı Sürücülerini Aşamalı Olarak Kaldırıyor: Bilmeniz Gerekenler

Microsoft tarafından yakın zamanda yayımlanan bir destek belgesine göre Windows, üçüncü taraf yazıcı sürücülerini aşamalı olarak kaldıracak. Şirket, İnternet Yazdırma Protokolü (IPP) gibi standartları destekleyen ve Mopria Alliance tarafından benimsenen evrensel bir "sınıf sürücüsüne" güvenmeyi planlıyor. Bu değişikliğin 2025'ten başlayarak kademeli olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Başlangıçta Microsoft, Windows Update'te yeni üçüncü taraf yazıcı sürücülerini kabul etmeyi bırakacaktır. Mevcut sürücülerin güncellenmesine hâlâ izin verilecek ancak yeni yazıcıların artık özelleştirilmiş üçüncü taraf sürücüleri ekleme seçeneği olmayacak. 2026 yılına gelindiğinde, bir Windows PC'ye bağlanan tüm yazıcılar, üçüncü taraf bir sürücü mevcut olsa bile varsayılan olarak yerleşik sınıf sürücüsünü kullanacak. 2027'den itibaren Windows Update'te yazıcı sürücüleri için yalnızca güvenlikle ilgili düzeltmelere izin verilecek.

Mopria veya IPP desteği olmayan eski yazıcıları desteklemek için üçüncü taraf sürücülere güvenen kullanıcılar için acil bir endişe nedeni yoktur. Mevcut sürücüler çalışmaya devam edecek ve Windows Update'ten yüklenebilecek veya manuel olarak indirilebilecek. Microsoft ayrıca Windows Donanım Uyumluluk Programı kapsamında yeni yazıcı sürücüleri imzalamaya devam edecek ancak bu sürücüler 2025'ten sonra Windows Update'e eklenmeyecek.

Üçüncü taraf sürücülerden bu uzaklaşma, Windows ekosistemi için olumlu bir gelişmedir. Kullanıcılar, zamanında güncellemeleri olmayan şişirilmiş ve genellikle güvenilmez sürücülerle uğraşmak yerine, sınıf sürücüsünün basitliğinden ve uyumluluğundan yararlanacaktır. Bu tek sürücü, benzer işlevselliğe sahip çeşitli cihazları yönetebilir ve eski yazıcıların daha yeni yazılım sürümleriyle çalışır durumda kalmasını sağlar. Yazıcı üreticileri, Windows Mağazası'nda bulunan isteğe bağlı Yazdırma Desteği Uygulamaları aracılığıyla özelleştirilmiş özellikleri desteklemeye devam edebilir.

Microsoft'un üçüncü taraf sürücüleri aşamalı olarak kaldırmasının mevcut sektör eğilimlerini yansıttığını belirtmekte fayda var. Çoğu modern yazıcı zaten Mopria'yı desteklemektedir ve 2010'ların başından beri entegre IPP desteğine sahiptir. Apple, 2019'da üçüncü taraf macOS yazıcı sürücülerini kullanımdan kaldırarak IPP tabanlı AirPrint'i tercih ederek benzer adımlar attı.

Sınıf sürücülerine geçiş gelişmiş uyumluluk sunsa da, yazıcıyla ilgili tüm sıkıntıları ortadan kaldırmayacaktır. Hayali kağıt sıkışmaları, ağ bağlantılarının kesilmesi, özel mürekkep gereksinimleri ve tarayıcı sınırlamaları gibi sorunların devam etmesi muhtemeldir. Ancak üçüncü taraf sürücülerden uzaklaşmak, daha akıcı ve istikrarlı bir yazdırma deneyimine doğru doğru yönde atılmış bir adımdır.

kaynaklar:

– Microsoft destek belgesi