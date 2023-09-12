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Yeni Astral Purple Xbox Kablosuz Oyun Kumandası Artık Ön Siparişe Açık

ByMafo Brescia

Eylül 12, 2023
Yeni Astral Purple Xbox Kablosuz Oyun Kumandası Artık Ön Siparişe Açık

Microsoft, Xbox Kablosuz Oyun Kumandasının Astral Purple adlı yeni bir renk çeşidini piyasaya sürüyor. Denetleyicinin koyu mor bir ön kasası, eşleşen kontrol çubukları ve düğmeleri ve beyaz bir arka kısmı bulunur. Tetikleyiciler, tamponlar ve D-pad siyahtır. Yeni bir Xbox kumandası arayışında olan ve mor rengi seven oyuncular artık Microsoft Store'dan 64.99 $ / 59.99 £ fiyatla Astral Purple kumandanın ön siparişini verebilirler. 19 Eylül'de başlaması bekleniyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıl Xbox denetleyicileri için çeşitli yeni renk tasarımları sunuyor. Önceki sürümlerden bazıları arasında Sunkissed Vibes denetleyicisi, Stormcloud Vapor denetleyicisi ve Velocity Green denetleyicisi yer alıyor. Ancak Microsoft'un sunduğu en benzersiz ve alışılmadık denetleyici, pizza kokulu TMNT denetleyicisiydi.

Oyuncular ve Xbox hayranları, Astral Purple Xbox Kablosuz Kumanda ile oyun kurulumlarına biraz mor renk ekleme seçeneğini takdir edeceklerdir. Estetik tasarımıyla Microsoft, bireysel tercihlere uygun renk seçenekleri sunmaya devam ediyor. Kumandanın ön sipariş edilmesi, hayranların Xbox kumanda serisine eklenen bu yeni eklentiye ilk sahip olanlar arasında olmasını sağlar.

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Tanımlar: Xbox – Microsoft Corporation tarafından geliştirilen ve sahip olunan bir video oyun konsolu markası

Denetleyici - bir video oyunuyla etkileşimde bulunmak için kullanılan, genellikle düğmeler, kontrol çubukları ve tetikleyiciler içeren bir cihaz

Microsoft Store - Microsoft Corporation'ın dijital yazılım ve donanım ürünleri için çevrimiçi bir pazar yeri

TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles, süper kahramanlar olarak antropomorfik kaplumbağaların yer aldığı bir seri

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By Mafo Brescia

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