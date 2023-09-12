Microsoft Surface Duo Artık Yazılım Güncellemelerini Almayacak

Eylül 2020'de piyasaya sürülen Microsoft Surface Duo, yazılım güncelleme yolculuğunun sonuna ulaştı. Şu andan itibaren cihaz artık Android sürüm yükseltmelerini ve güvenlik yamalarını almayacak. Bu haber, katlanabilir cihazı satın aldıklarında üç yıllık yazılım desteği sözü verilen kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.

Surface Duo piyasaya sürüldüğünde Android 10 önceden yüklenmiş olarak geldi. Microsoft, kullanıcılara üç yıllık Android güvenlik güncellemeleri ve işletim sistemi yükseltmeleri alacaklarının garantisini verdi. Ancak cihaz, kullanım ömrü boyunca yalnızca iki Android sürümü yükseltmesi aldı. Ocak 2022'de Android 11'e güncellendi ve daha sonra Ekim ayında Android 12L güncellemesini aldı. Ne yazık ki Android 12L, Surface Duo'nun son Android sürümü yükseltmesi olacak.

Fiyat etiketi 1,399 dolar olan bir cihazın yazılım desteğinin olmayışı kesinlikle kullanıcılar için pek de iç açıcı değil. Onları en son özelliklere veya güvenlik iyileştirmelerine sahip olmayabilecek bir cihazla bırakır.

Öte yandan Ekim 2'de piyasaya sürülen Microsoft Surface Duo 2021 de yalnızca üç yıllık yazılım desteği alacak. Şu anda Android 11 üzerinde çalışıyor ve Ekim 12'de Android 2022L güncellemesini aldı. Ancak Microsoft, Surface Duo 2'nin destek Ekim 2024'te sona ermeden önce başka Android işletim sistemi yükseltmesi alıp almayacağını henüz doğrulamadı.

Kullanıcıların satın alma kararı verirken cihazın yazılım desteği ömrünü dikkate alması önemlidir. Surface Duo ve Surface Duo 2 benzersiz özellikler ve form faktörleri sunarken, sınırlı yazılım güncellemeleri bunların uzun vadeli kullanılabilirliğini etkileyebilir.

Sonuç olarak, Microsoft Surface Duo serisi artık Android sürüm yükseltmeleri ve güvenlik yamaları da dahil olmak üzere yazılım güncellemelerini almayacak. Bu, kullanıcıları en son özellikleri ve iyileştirmeleri alamayacak cihazlarla karşı karşıya bırakır. Kullanıcılar, özellikle yüksek fiyat aralığındaki cihazlar için satın alma kararı vermeden önce cihazın yazılım desteği ömrünü dikkate almalıdır.

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