Astral Purple: Microsoft Yeni Xbox Kablosuz Denetleyicisini Duyurdu

Microsoft, Xbox kablosuz denetleyici serisine en son eklenen Astral Purple'ı tanıttı. Bu yeni sürüm, daha önceki Velocity Green kontrol cihazının tasarımını anımsatan, beyaz bir arka kısımla eşleştirilmiş koyu mor bir ön kabuğu sergiliyor.

Astral Purple Xbox denetleyicisi, gelişmiş kavrama için dokulu tamponlar ve tetikleyiciler, oyun anlarının zahmetsizce paylaşılması için özel bir Paylaş düğmesi ve ses cihazlarını bağlamak için 3.5 mm'lik bir jak da dahil olmak üzere beklenebilecek tüm özelliklere sahiptir.

Bu yıl boyunca Microsoft, farklı tercihlere hitap etmek için çeşitli göz alıcı denetleyici tasarımları sunuyor. Bu sürümler arasında çarpıcı bir arka plana sahip "dinamik" Stormcloud Vapour ve sınırlı sayıda üretilen Starfield denetleyicisi yer alıyor.

Velocity Green lansmanından farklı olarak Astral Purple için herhangi bir ilave ürün veya aksesuar mevcut görünmüyor. Dolayısıyla, eşleşen bir Xbox kapüşonlu üst veya uyumlu bir hızlı şarj istasyonuyla aksesuar eklemeyi umuyorsanız, bu sefer şansınız yaver gitmeyebilir.

60 £/65 $ fiyatla satışa sunulan Astral Purple Xbox kablosuz kumandası 19 Eylül'de piyasaya sürülecek. Bu yeni renk çeşidi için ön siparişler Microsoft Store üzerinden halihazırda mevcuttur.

Genel olarak Astral Purple, oyunculara Xbox oyun deneyimlerini kişiselleştirmeleri için şık ve çok yönlü bir seçenek daha sunuyor. Canlı renk şeması ve güvenilir özellikleriyle bu denetleyici, koleksiyonlarını yükseltmek veya genişletmek isteyen hayranlara kesinlikle hitap edecek.

Tanımlar:

– Xbox kablosuz denetleyicisi: Xbox oyun konsollarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış, oyuncuların oyunlarını kablosuz olarak kontrol etmelerine olanak tanıyan, elde taşınır bir cihaz.

– Dokulu tamponlar ve tetikleyiciler: Oyuncular için dokunsal ve gelişmiş bir kavrama deneyimi sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış kontrol cihazı üzerindeki düğmeler.

– 3.5 mm jak: Kullanıcıların kulaklık veya hoparlör gibi harici ses cihazlarını Xbox denetleyicisine bağlamasına olanak tanıyan standart bir ses jakı.

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