Microsoft Windows 11, Vaat Edilen Değişikliklere Rağmen Hala Microsoft Edge'de Bağlantıları Açıyor

Yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre, Microsoft'un Windows 11'in Insider yapısı, şirketin bağlantıları kullanıcının varsayılan tarayıcısında açacağını duyurmasına rağmen hala Microsoft Edge tarayıcısında web bağlantılarını açıyor. Bu değişikliğin, Microsoft gibi "bekçilerin" kendi tercihlerini yapmaktan kaçınmasını gerektiren Avrupa Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Pazarlar Yasası'na uyması gerekiyordu.

Yeni Windows 11 Insider yapısını test eden geliştirici Daniel Aleksandersen, kullanıcının konumundan bağımsız olarak Edge'in varsayılan tarayıcı yerine hâlâ zorla açıldığını buldu. Aleksandersen ayrıca Windows 11 Dev Insider'da bağlantıların açılması konusunda görünür bir değişiklik olmadığını da belirtti.

Değişikliğin Edge veya Windows yerine Outlook gibi uygulamaların çağrılması ile sınırlı olabileceği öne sürüldü. Bu durumlarda uygulamalar, bağlantıları özellikle Edge yerine varsayılan tarayıcıda açacak şekilde değiştirilecektir. Ancak kodda böyle bir değişiklik bulunamadı.

Aleksandersen daha önce Edge'in Windows 10'daki URL şeması davranışını aşmak için EdgeDeflector adlı bir program oluşturduğundan bu sorun yeni değil. Microsoft'un bu davranışı, bazıları tarafından kendi hizmetlerini üçüncü taraf seçeneklere tercih etmenin bir yolu olarak görülüyor.

Bağlantıları iOS'ta Safari yerine Chrome'da açmak için Google'ın kendi URL şemasını (googlechrome:) tanıttığını belirtmekte fayda var. Microsoft daha sonra Windows sistem bileşenlerinden gelen URL'leri işlemek için kendi şeması olan microsoft-edge:'yi uyguladı. Brave ve Mozilla'nın bu bağlantılara müdahale etme girişimlerine rağmen Microsoft, üçüncü taraf uygulamaların müdahalesini geçersiz kılmasını engelledi.

Aleksandersen, Microsoft'un davranışının kullanıcı tercihlerini ihlal ettiğine ve kötü niyetli davranışlardan ayırt edilmesinin zor olabileceğine inanıyor. Microsoft'un URL şemasını promosyonlar veya Microsoft Hesap yönetimi için daha idareli bir şekilde kullanabileceğini öne sürüyor.

Sonuç olarak, Microsoft Windows 11 Insider yapısı, kullanıcının varsayılan tarayıcısına uyma sözü vermesine rağmen hala Microsoft Edge'deki bağlantıları açıyor. Bu davranış, kendi kendini tercih etme ve kullanıcı tercihlerini ihlal etme konusundaki endişeleri artırdı.