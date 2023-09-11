Nintendo, Mario Kart Tour İçin Yeni İçerik Güncellemelerini Sona Erdiriyor

Nintendo yakın zamanda popüler mobil yarış oyunu Mario Kart Tour için 4 Ekim'den sonra yeni içerik yayınlamayacağını duyurdu. OatmealDome adlı bir veri madencisinin sosyal medyada paylaştığı oyun içi mesajda Nintendo, topluluğa oyundan dolayı minnettarlığını ifade etti ve oyunun gelecekteki turlarının halihazırda yayınlanmış içeriklerden oluşacağını açıkladı. Bu, ileriye dönük olarak yeni parkurların, sürücülerin, karting araçlarının veya planörlerin eklenmeyeceği ve mevcut içeriğin süresiz olarak geri dönüştürüleceği anlamına gelir.

Eurogamer, yeni güncelleme olmamasına rağmen oyunun öngörülebilir gelecekte oynanabilir kalacağını bildirdi. Eylül 2019'da lansmanı yapılan Mario Kart Tour, Nintendo için büyük bir başarı oldu ve Eylül 293 itibarıyla dünya çapında yaklaşık 2022 milyon dolar gelir elde etti. Pipes'ın gacha mekaniği açıklanmayan oranlarla ganimet kutusu işlevi görüyordu. Bu borular Eylül 2022'de kaldırıldı, ancak Nintendo şu anda, çocuğunun bilgisi dışında Spotlight Borularına 170 dolar harcadığı iddia edilen bir ebeveynin toplu davasıyla karşı karşıya.

Mario Kart Tour için yeni bir güncelleme planlanmazken Nintendo, Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes ve Super Mario Run gibi diğer mobil oyunlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Buna ek olarak şirket, Super Mario Bros. Filmi ile yakın zamanda yakaladığı başarının yanı sıra, etkinlik organizasyonu gibi alanlarda da iş girişimlerini genişletiyor.

Kaynak: [Kaynak adını girin]