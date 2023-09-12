macOS Sonoma: macOS'un En Son Sürümünden Neler Beklenmeli?

Apple, 14 Eylül'de kamuoyuna sunulacak olan macOS 26 olarak da bilinen macOS Sonoma'nın çıkış tarihini duyurdu. MacOS'un bu en son sürümü, kullanıcı deneyimini geliştiren ve iOS'a daha benzer hale getiren çeşitli yeni özellikler getiriyor.

MacOS Sonoma'daki en önemli güncellemelerden biri, Mac kullanıcılarının masaüstlerini kullanışlı ve etkileşimli widget'larla özelleştirmelerine olanak tanıyan masaüstü widget'larının eklenmesidir. Bu özellik iOS cihazlarda oldukça popülerdir ve artık Mac kullanıcıları da aynı rahatlık ve işlevsellikten yararlanabilir.

Video konferans hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve macOS Sonoma bu deneyimi yeni özelliklerle geliştirmeyi hedefliyor. İşletim sistemi, ekran paylaşım araçlarını ve konuşmacıların video görüşmeleri sırasında paylaşılan bir ekranın önünde hareket etmesini sağlayacak Sunucu Yerleşimini sunacak.

MacOS'un varsayılan tarayıcısı olan Safari, Sonoma'da da önemli güncellemeler alacak. Dikkate değer eklemelerden biri, kullanıcıların farklı yer imi kümeleri oluşturmasına ve tarama deneyimlerini tercihlerine göre özelleştirmesine olanak tanıyan tarayıcı profilleridir. Ek olarak, Safari'deki arama işlevi daha duyarlı olacak ve kullanıcılara daha hızlı ve daha doğru sonuçlar sunulacak.

MacOS Sonoma'yı yüklemek için uyumlu bir cihaza ihtiyacınız olacak. Bu işletim sistemini destekleyen en eski modeller arasında 2018 MacBook veya Mac Mini, 2019 iMac, 2017 iMac Pro, 2019 Mac Pro veya 2022 Mac Studio yer almaktadır. Sonoma'nın sunduğu güncellenmiş özelliklerden ve iyileştirmelerden yararlanmak için cihazınızın minimum gereksinimleri karşıladığından emin olmak önemlidir.

Sonuç olarak macOS Sonoma, Mac kullanıcılarına heyecan verici yeni özellikler ve geliştirmeler sunmayı vaat ediyor. Masaüstü widget'ları, iyileştirilmiş video konferans özellikleri ve daha hızlı yanıt veren Safari tarayıcısıyla macOS'un bu en son sürümü, daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve iOS aygıtlarıyla daha yakın bir entegrasyon sağlayacak.

Tanımlar:

– macOS: Apple Inc. tarafından Macintosh bilgisayarları için geliştirilen bir dizi işletim sistemi.

– Sonoma: macOS 14 olarak da bilinen en son macOS sürümünün kod adı.

– iOS: Apple Inc. tarafından iPhone, iPad ve iPod Touch cihazları için geliştirilen mobil işletim sistemi.

kaynaklar:

– Monica Chin, “macOS Sonoma 26 Eylül'de geliyor”, The Verge.