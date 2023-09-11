Logitech Reach ile Tanışın: Devrim Yaratan Eklemli Kamera

Logitech, yüz yüze sunumlar, dersler, konferans görüşmeleri ve yayın oturumları sırasında kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış, çığır açan eklemli bir kamera olan en son yeniliği Logitech Reach'i tanıttı.

Logitech Reach'in arkasındaki ilham, kullanıcıların dijital olmayan içeriği paylaşırken karşılaştığı zorlukların gözlemlenmesinden kaynaklanmaktadır. Logitech kapsamlı bir araştırma yürüttü ve bireylerin ya mevcut ekipmanın altında kalan ekipmanlarla yetindiklerini, birden fazla cihazla hokkabazlık yapmaya başvurduklarını ya da karmaşık üretim süreçlerinde yol aldıklarını belirtti. Logitech Reach, kullanıcıların içerik paylaşırken kamerayı zahmetsizce farklı yönlere yönlendirmesine olanak tanıyarak bu engellerin üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

Logitech Reach'in temel özellikleri arasında eski Logitech Streamcam'e benzer şekilde 1080p/60 fps'de olağanüstü video kalitesi yer alıyor. Gelişmiş cam optiklerin ve otomatik odaklamalı 4.3x kayıpsız yakınlaştırmanın birleşimiyle bu kamera, en küçük ayrıntıların bile vurgulanmasını sağlar. Üstelik kullanıcılar kamerayı hem yatay hem de dikey olarak hareket ettirme özgürlüğüne sahip olup benzersiz bir esneklik sunar.

Logitech, Logitech Reach ile rahatlığı ve kullanıcı dostu olmayı ön planda tuttu. Kamera, USB aracılığıyla basit tak ve çalıştır kurulumuna sahiptir ve çoğu bilgisayar ve yayın platformuyla uyumlu olduğundan, geniş bir kullanıcı yelpazesi için kolayca erişilebilir hale gelir.

Logitech, pazara girişini daha da geliştirmek için Indiegogo Enterprise platformuyla ortaklık kurdu. Bu stratejik iş birliği, Logitech Reach'e erken erişimin yanı sıra, erken benimseyenler için indirimli fiyatlandırmayı da mümkün kılıyor. Bu yaklaşımla Logitech, kameranın performansını sürekli olarak geliştirmek için değerli kullanıcı geri bildirimleri toplamayı hedefliyor.

Logitech'in en son teklifi Logitech Reach'i keşfetmeye istekliyseniz, resmi Logitech web sitesinde piyasaya sürülmesiyle ilgili güncellemeler için kaydolabilir ve potansiyel sınırlı süreli fırsatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

kaynaklar:

– Logitech Reach basın bülteni

– Logitech'in web sitesi