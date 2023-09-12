LG, 118 İnç MAGNIT Mikro LED TV'yi Tanıttı

LG, en son ürünü olan 118 inçlik MAGNIT ile Mikro LED TV pazarına girdi. Bu yeni TV şu anda Samsung'un piyasaya sürülmesinden bu yana pazarı domine eden The Wall 110-inç'in en yakın rakibi.

118 inç LG MAGNIT, 4 Hz yenileme hızına, 120 nit parlaklığa ve HDR250 ve HDR10 Pro desteğine sahip 10K Mikro LED panele sahiptir. LG'nin Alpha 9 işlemcisinden güç alıyor ve şirketin WebOS platformunda çalışıyor. TV'de ayrıca sürükleyici bir ses deneyimi için AirPlay 2 ve Miracast entegrasyonu ve iki adet 50 watt'lık hoparlör bulunur.

Ancak LG MAGNIT, 237,000 dolarlık yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor ve bu da onu Samsung'un 110 dolarlık 149,999 inçlik ürününden daha pahalı hale getiriyor. LG henüz TV'nin piyasaya sürüleceğini duyurmadı.

LG, MAGNIT'in yanı sıra üç boyuttan oluşan LG OLED M3 serisini de tanıttı: 77 inç, 83 inç ve 97 inç. Bu OLED TV'ler 4K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahiptir. OLED M3'ün öne çıkan özelliği, Zero Connect kutusu olarak bilinen ve kabloların doğrudan TV'ye bağlanması ihtiyacını ortadan kaldıran kablosuz bağlantı çözümüdür.

LG'ye göre OLED M3, kablosuz bağlantı çözümü aracılığıyla 4K 120Hz'e kadar gerçek zamanlı video ve ses aktarımı sunan ilk tüketici TV'sidir. OLED M3 serisinin fiyatı ve bulunabilirliği henüz açıklanmadı.

kaynaklar:

– Samsung The Wall Lüks 8K TV: Samsung Haber Odası

– The Wall 110 inç Mikro LED TV: Samsung Haber Odası

– LG, 118 inç MAGNIT Mikro LED TV'yi tanıttı: LG Haber Odası

– LG OLED M3: LG Haber Odası