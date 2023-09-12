La-Z-Boy Rekabetçi Kalmak İçin Müşteri Odaklılığa Odaklanıyor

İkonik mobilya markası La-Z-Boy, yaklaşık 100 yıllık geçmişinde ilk kez bir tüketici içgörüleri fonksiyonu oluşturmak üzere içgörüler direktörü olarak Jorge Calvachi'yi işe aldı. Calvachi, mobilya dahil her sektördeki yeni rekabet avantajının tüketici odaklılık olduğuna inanıyor.

La-Z-Boy'un karşılaştığı zorluklardan biri, tüketicilerle çeşitli kanallar aracılığıyla birden fazla temas noktasına sahip olması ve müşteri deneyiminin genellikle hibrit olmasıdır. Calvachi, tüketicilerin mobilya satın alma işleminin daha uzun sürdüğünü, internette gezinmenin ardından konfor için mağaza içi testlerin yolculuğun önemli bir parçası olduğunu buldu. Ancak dijital ve mağaza içi deneyimler tutarlı değildi.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için Calvachi, bir müşteri deneyimi şirketi olan InMoment'in yardımıyla bir müşteri deneyimi merkezi oluşturuyor. Başlangıç ​​noktası olarak dijital kanallardan gelen verileri toplayacaklar ve yavaş yavaş diğer temas noktalarından gelen verileri de birleştirecekler. Amaç, daha iyi kurumsal kararlar almak için müşteri yolculuğuna ilişkin bütünsel bir bakış açısına sahip olmaktır.

Teknik uygulama zor olmasa da, köklü bir organizasyonda çözümün benimsenmesini sağlamak asıl zorluktur. Calvachi ve InMoment, başarılı bir uygulama sağlamak için paydaşların desteğini almaya odaklanıyor.

La-Z-Boy için nihai başarı ölçüsü, yalnızca dönüşümlere ve gelir artışına odaklanmak yerine müşteriye tam bir deneyim sunmaktır.

kaynaklar:

– MarTech Bugün