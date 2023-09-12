Qualcomm, Apple'ın Gelecekteki Akıllı Telefonları İçin Snapdragon 5G Modem Sağlayacak

Mobil çip tedarikçisi Qualcomm, 5 ile 2024 yılları arasında piyasaya sürülecek akıllı telefonlara yönelik Snapdragon 2026G Modem RF Sistemleri tedarik etmek üzere teknoloji devi Apple ile bir anlaşmaya vardı. Bu ortaklık, Apple'ın Çin'de zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor ve diğer bölgelerde tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor . Anlaşmanın değeri Qualcomm tarafından açıklanmasa da uzmanlar anlaşmanın milyarlarca dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Bu yeni anlaşma, Qualcomm ile Apple arasında 2019 yılında imzalanan ve iki şirket arasındaki hukuki mücadeleyi çözüme kavuşturan önceki anlaşmaya dayanıyor. Reuters'e göre, bu anlaşmanın tedarik anlaşması bu yıl sonuçlanacak. Bu, Apple tarafından duyurulacak olan iPhone'ların önceki anlaşma kapsamında piyasaya sürülen son iPhone'lar olacağı anlamına geliyor.

Qualcomm ve Apple arasındaki iş birliği çip endüstrisinde önemli; zira Qualcomm mobil çiplerin lider tedarikçisi konumundayken, Apple akıllı telefon pazarında önemli bir varlığa sahip. UBS analistleri, Qualcomm'un 7.26'de Apple'a çip tedarik ederek yaklaşık 2022 milyar dolar kazandığını tahmin ediyor.

Apple, Snapdragon 5G Modem RF Sistemlerinin tedarikini Qualcomm'dan güvence altına alarak, en son 5G teknolojisini gelecekteki akıllı telefon modellerine dahil etmeyi hedefliyor. Snapdragon 5G Modem RF Sistemleri, gelişmiş özellikler ve performans sunarak Apple'ın kullanıcılarına gelişmiş bağlantı ve daha yüksek veri hızları sunmasına olanak tanıyor.

Genel olarak bu ortaklık, Qualcomm'un mobil çip endüstrisinde önemli bir oyuncu olarak konumunu güçlendiriyor ve Apple'ın gelecek akıllı telefon modelleri için gelişmiş çip teknolojisine erişimini sağlıyor.

kaynaklar:

– Reuters (URL: [kaynak makale])