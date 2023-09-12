İsrail Merkez Bankası Dijital Şekel Çıkarmayı Düşünüyor

İsrail merkez bankası İsrail Bankası, ülkenin ödeme sistemlerini iyileştirmek için dijital şekel çıkarma olasılığını araştırıyor. Dijital şekeli başlatma kararı henüz verilmemiş olsa da merkez bankası, dijital para birimlerinin sınırlarını zorlamaya kararlıdır.

Merkez bankası, daha verimli bir ödeme sistemi oluşturmanın bir yolu olarak Kasım 2021'de potansiyel dijital şekel ihracını araştırmaya ve hazırlanmaya başladı. İsrail başlangıçta 2017'nin sonlarında merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çıkarmayı düşünüyordu ve son zamanlarda dijital şekele odaklanma, gelişmiş ekonomilerdeki küresel eğilimlerle uyumlu.

İsrail Bankası Başkanı Amir Yaron, çoğu gelişmiş ekonomide olduğu gibi dijital şekel çıkarma kararının hala açık olduğunu belirtti. Bununla birlikte merkez bankası, CBDC araştırmasında ön saflarda yer almaya ve ödeme sistemlerini ve bir bütün olarak finansal sistemi modernleştirme çabalarını desteklemeye kararlıdır.

İsrail merkez bankası, Sela projesinde halihazırda Hong Kong'daki mevkidaşı ve Uluslararası Ödemeler Bankası ile işbirliği yaptı. Bu proje, fiziksel paranın avantajlarını korurken erişilebilirliği, rekabeti ve güçlü siber güvenliği birleştiren bir perakende CBDC'nin fizibilitesini ortaya koydu.

Dijital bir şekel, İsrail'in şu anda birkaç büyük banka ve kurumun hakim olduğu finansal sistemindeki rekabeti artırabilir. Vali Yardımcısı Andrew Abir, yeni girenlerin finansal ürünler sunmasına olanak tanıyan eşit şartlara duyulan ihtiyacı vurguladı. Son dönemde faiz oranlarında yaşanan artış, mevcut bankaların faiz artışlarını müşteri bakiyelerine yansıtma konusundaki sınırlamalarını ortaya çıkarmış ve kamuoyunda memnuniyetsizliğe yol açmıştır.

İsrail Bankası, ekonominin hızlı dijitalleşmesinin farkında ve dijital şekelin potansiyel faydalarını görüyor. Uygulanması durumunda merkez bankası, dijital işlemlerde gizliliğe öncelik vermeyi ve en azından mevcut dijital ödeme yöntemleriyle aynı düzeyde gizlilik sağlamayı hedefliyor.

Dijital şekel ile ilgili karar henüz kesinleşmemiş olsa da İsrail Bankası aktif olarak olasılıkları araştırıyor ve CBDC araştırma ve geliştirmesinde ön sıralarda yer alıyor.

kaynaklar:

– Reuters: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-curregency-2022-09-12/

– İsrail Bankası: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx