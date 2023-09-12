İsrail Merkez Bankası, Ödeme Sistemlerini Modernize Etmek İçin Dijital Şekel Çıkarmayı Düşünüyor

İsrail'in merkez bankası Bank of Israel, ülkenin ödeme sistemlerini geliştirmek için dijital şekel kullanma planlarıyla ilerliyor. Banka, dijital şekeli başlatıp başlatmama konusunda henüz nihai bir karar vermemiş olsa da, dijital para birimi araştırmasında ön sıralarda yer almaya ve ödeme sistemlerini ve bir bütün olarak finansal sistemi geliştirmeye yönelik çabaları desteklemeye kararlı.

İsrail Bankası, Kasım 2021'den bu yana olası bir dijital şekel ihracına yönelik araştırma ve hazırlık yürütüyor. Banka, merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) potansiyel faydalarını fark ettiğinden, daha verimli bir ödeme sistemine olan ihtiyaç bu girişime yön verdi. ) 2017 gibi erken bir tarihte.

İsrail Bankası Başkanı Amir Yaron, ekonominin dijitalleşmesine ayak uydurmanın ve diğer gelişmiş ekonomilerle aradaki farkı kapatmanın önemine değindi. Kendisi ayrıca, İsrail'in dijital şekeli uygulamaya koyması durumunda, mevcut dijital ödeme yöntemleriyle karşılaştırılabilecek veya potansiyel olarak daha yüksek gizlilik seviyelerini korumaya öncelik vereceğini vurguladı.

Vali Yardımcısı Andrew Abir, dijital şekelin, şu anda birkaç büyük banka ve kurumun hakim olduğu İsrail'in finansal sistemine daha fazla rekabet getirme potansiyelini vurguladı. Eşit bir oyun alanı sağlayarak CBDC, pazara yeni girenlerin finansal ürün ve hizmetler sunmasına olanak sağlayabilir.

İsrail Bankası'nın Hong Kong Para Otoritesi ve Uluslararası Ödemeler Bankası ile işbirliği içinde yürüttüğü Sela projesi, perakende CBDC'nin fizibilitesini ortaya koydu. Bu proje fiziksel nakdin avantajlarını korurken erişilebilirlik, rekabet ve siber güvenlik önlemlerini birleştirmeye odaklanıyor.

Merkez bankasının dijital şekeli dikkate alması, halkın daha adil bir finansal sistem talebine yanıt olarak geliyor. Faiz oranlarındaki son artış, ticari bankaların faiz artışlarını müşterilerinin bakiyelerine tam olarak yansıtmaması nedeniyle artan rekabet ihtiyacını ortaya çıkardı ve bu da kamuoyunun tepkisine yol açtı.

Sonuç olarak, İsrail Bankası henüz dijital şekel çıkarma konusunda kesin bir karar vermemiş olsa da, ödeme sistemlerini modernize etmek ve ülkede daha rekabetçi bir finansal manzarayı teşvik etmek için dijital para biriminin araştırılmasını ve geliştirilmesini aktif olarak sürdürüyor.

kaynaklar:

– Makale Başlığı: İsrail merkez bankası dijital şekeli düşünüyor, CBDC yeniliklerinden bahsediyor

– Kaynak: CoinTelegraph.com