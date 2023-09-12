Apple Müşterileri iPhone Şarj Bağlantı Noktası Değişikliği İçin 20 £ Ekstra Ücretle Karşı Karşıya

Apple, AB düzenlemelerine uyum sağlamak için 11 yıl sonra ilk kez iPhone'larındaki şarj bağlantı noktasını ve kablolarını değiştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği kanunları, tüm telefonların USB-C standardını kullanmasını gerektiriyor ve Apple'ın gelecek iPhone modellerinde de bu standardı benimsemesi bekleniyor. Ancak bu değişikliğin müşteriler açısından bir maliyeti var.

Yeni şarj kablosu, birçok iPhone sahibinin kullandığı mevcut şarj tuğlalarıyla uyumsuz olacak. Sonuç olarak, yeni iPhone sahiplerinin ayrıca 19.99 £ değerinde bir güç adaptörünü satın almaları gerekebilir. Bu ek masraf, iPhone 15'in 2,000 £'a yaklaştığı en son iPhone modellerinin zaten yüksek olan maliyetine ekleniyor.

Apple'ın artık yeni iPhone'lara güç adaptörlerini dahil etmeme kararı, elektronik atıkların azaltılmasına yönelik bir girişimdir. Ancak bu, eski modellerden yükseltme yapan müşterilerin mevcut adaptörlerinin yeni cihazlarla çalışmadığını görecekleri anlamına gelir. Eski USB standardının hala yaygın olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, bu değişiklik hayal kırıklığına yol açabilir.

Bu sorunu çözmek için Apple'ın mağaza personelini yeni iPhone'ların yanında duvar adaptörleri de satmaya teşvik ettiği bildiriliyor. Şirket halihazırda en yeni iPad'lerini ve dizüstü bilgisayarlarını USB-C bağlantılarına geçirdi ve iPhone, bu değişikliğe uğrayacak bir sonraki cihaz olacak.

USB-C bağlantı noktası, eski USB-A bağlantı noktasına kıyasla daha hızlı şarj hızları ve veri aktarımı sunar. Birçok kişinin eski iPhone şarj adaptörleri USB-A bağlantı noktasını kullanırken, yeni iPhone'ların her iki ucunda da USB-C standardına sahip bir kablonun yer alması bekleniyor.

Müşteriler için olası sıkıntı ve ek maliyete rağmen Apple, bu şarj bağlantı noktası değişikliğini dünya çapında uyguluyor. Gelecek yılın sonuna kadar Avrupa Birliği'nde satılan tüm telefonların USB-C standardını benimsemesi gerekiyor.

Analistler, potansiyel alıcıların yükseltmelerini geciktirebileceği için bu değişikliğin iPhone satışlarını etkileyebileceğini tahmin ediyor. En ucuz iPhone 15 modellerinin fiyatının 849 £ seviyesinde kalması bekleniyor ancak analistler, daha pahalı olan “Pro” modellerin fiyat artışları göreceğini öngörüyor.

Genel olarak, Apple'ın şarj bağlantı noktası değişikliğiyle ilgili AB düzenlemelerine uyma kararı müşteriler için zorluklar yaratabilir ancak bu, cihaz bağlantısını standartlaştırmaya yönelik küresel çabalarla uyumludur.

Tanımlar:

– USB-C: USB-C (veya USB Tip-C), eski USB-A standardına kıyasla daha yüksek hızlar sunan, şarj etme ve veri aktarımı için evrensel bir standarttır.

– USB-A: USB-A, bilgisayarlarda, arabalarda ve şarj adaptörlerinde şarj ve veri aktarımı için yaygın olarak kullanılan standart USB bağlantı noktasıdır.

kaynaklar:

– Kaynak belirtilmedi.