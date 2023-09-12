Apple, iPhone 15'i Tanıttı: Özellikler, Fiyatlar ve Çıkış Tarihi

Apple yakın zamanda Cupertino, Kaliforniya'daki Steve Jobs Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir etkinlik sırasında merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıttı. Yeni iPhone 15 modelleri, 22 Eylül'de Aotearoa'da (Yeni Zelanda) piyasaya sürülecek ve standart model için 1649 Yeni Zelanda Doları, Pro için 2099 Yeni Zelanda Doları ve Pro Max için 2499 ABD Dolarından başlayan fiyatlara sahip olacak.

Etkinlik sırasında Apple, yeni bir hareket kontrolü özelliğine sahip en yeni Apple Watch modellerini de tanıttı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar başparmak ve işaret parmaklarını birbirine dokundurarak çeşitli işlevleri gerçekleştirebiliyor.

İlginç bir şekilde iPhone 15 serisi, ABD'deki önceki iPhone 14 serisiyle aynı taban fiyatlarla piyasaya sürüldü. Ancak Yeni Zelanda'da temel iPhone 15'in fiyatı iPhone 50'ten 14 Yeni Zelanda doları daha yüksek. iPhone 15 Pro'nun lansman fiyatı iPhone 100 Pro'dan 14 Yeni Zelanda doları daha fazla ve yeni Plus ve Pro Max modellerinin lansman fiyatında artış görüldü geçen yılın modelleriyle karşılaştırıldığında 300 Yeni Zelanda doları.

iPhone 15 serisinin dikkate değer özelliklerinden biri de şarj için USB-C bağlantı noktalarının sunulmasıdır. Bu hamle, Avrupa Birliği'nin akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm küçük cihazların 2024 yılına kadar USB-C şarjını kullanmasını zorunlu kılan yasayı kabul etmesinden sonra geldi. Bu değişiklikle birlikte, iPhone'ları şarj eden kablo aynı zamanda modern Android telefonların ve diğer cihazların çoğunu da şarj edebilecek. Ek olarak ters şarja da olanak tanıyor, bu da kullanıcıların AirPods kılıfları gibi aksesuarları doğrudan iPhone'larından şarj edebilecekleri anlamına geliyor.

Renk açısından ise iPhone 15 standart ve Plus modelleri pembe, sarı, mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak. iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri siyah, beyaz, mavi ve doğal titanyum seçenekleri sunuyor. Ancak benzer bazı Android telefonların aksine standart iPhone 15 modellerinde her zaman açık ekran veya 120Hz ekran bulunmuyor.

iPhone 15 Pro modelleri, önceki modellerde kullanılan paslanmaz çeliğin yerini alan hafif ve sağlam bir titanyum kasayla geliyor. Ayrıca telefonun yan tarafındaki sessize alma anahtarının yerini programlanabilir bir işlem düğmesi aldı.

Genel olarak iPhone 15 serisi yeni özellikler, bazı modellerde daha yüksek fiyatlar ve USB-C şarj kolaylığı sunuyor. Etkileyici özellikleri ve güncellenen tasarımlarıyla bu yeni iPhone'ların hem Apple meraklılarının hem de teknoloji tutkunlarının ilgisini çekeceği kesin.

kaynaklar:

– Apple – YouTube