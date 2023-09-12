Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Teknolojilerimiz

Spigen Yeni Apple iPhone Özelliğini Sızdırdı: Yapılandırılabilir Eylem Düğmesi

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Spigen Yeni Apple iPhone Özelliğini Sızdırdı: Yapılandırılabilir Eylem Düğmesi

Bugün erken saatlerde, kılıf üreticisi Spigen, şirketin büyük açılış etkinliği sırasında yaklaşmakta olan Apple iPhone'un merakla beklenen yeni özelliğini sızdırarak cesur bir hamle yaptı. Spigen, bir tweet'te, kılıflarından birinin altına gizlenmiş bir iPhone görüntüsünü göstererek, yapılandırılabilir Eylem Düğmesinin varlığını ortaya çıkardı.

Yapılandırılabilir Eylem Düğmesi, son aylarda çok sayıda söylenti ve spekülasyonun konusu oldu. Önceki iPhone modellerinde bulunan sabit işlevli sessize alma anahtarının aksine, Eylem Düğmesi kullanıcıların işlevselliğini tercihlerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyacak.

Spigen'in tweet'i yalnızca Eylem Düğmesinin varlığını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda Apple'ın bu sızıntıya vereceği tepkiyle ilgili soruları da gündeme getiriyor. Apple, sıkı güvenlik önlemleri ve gelecek ürünlerini gizli tutma çabalarıyla tanınıyor. Şirketin Spigen'in gösterisine nasıl tepki vereceği henüz bilinmiyor.

Eylem Düğmesinin yalnızca üst seviye iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde bulunacağı yönünde söylentiler olsa da Spigen'in tweet'inde görselde hangi iPhone modelinin yakalandığı belirtilmiyor. Bu durum, Dynamic Island'ın bu yıl dört modele de dahil edilmesi gibi, özelliğin diğer modellere de yayılabileceği yönündeki spekülasyonları alevlendirdi.

Apple'ın büyük açılış etkinliğini izlemek ilginizi çekiyorsa kapsamlı kılavuzumuza göz atmayı unutmayın. Ayrıca tüm haber ve duyurular hakkında canlı güncellemeler de gerçekleştikçe sunacağız.

Tanımlar:
– Yapılandırılabilir Eylem Düğmesi: Yakında çıkacak olan Apple iPhone'da, kullanıcıların işlevselliğini özelleştirmesine olanak tanıyan yeni bir özellik.
– Spigen: Yüksek kaliteli akıllı telefon kılıfları üretmesiyle tanınan popüler bir kılıf üreticisi.
– Dinamik Ada: Önceki iPhone modellerinde sunulan ve ana ekranda özelleştirilebilir widget'lar ve uygulama simgeleri sunan bir özellik.

Kaynak: Bu makale GSM Arena'daki orijinal makaleye dayanarak yeniden yazılmıştır.

By Vicky Stavropoulou

İlgili Mesaj

Teknolojilerimiz

Transit ile Tanışın: Sorunsuz Şarkı Geçişleri İçin Bir Eklenti

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou
Teknolojilerimiz

WhatsApp, Reklam Verdiği İddialarını Reddetti, WhatsApp Kanalları Özelliğini Başlattı

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou
Teknolojilerimiz

Volvo ve Polestar Araç Sahipleri Park Ederken veya Şarj Ederken İçerik Yayınlayacak

Eylül 15, 2023 Mafo Brescia

Kaçırdın

Teknolojilerimiz

Transit ile Tanışın: Sorunsuz Şarkı Geçişleri İçin Bir Eklenti

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

WhatsApp, Reklam Verdiği İddialarını Reddetti, WhatsApp Kanalları Özelliğini Başlattı

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Volvo ve Polestar Araç Sahipleri Park Ederken veya Şarj Ederken İçerik Yayınlayacak

Eylül 15, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Bose Yeni Ultra QuietComfort Kulaklık Serisini Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar