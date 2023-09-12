Yeni iPhone 15 Tanıtılacak: Neler Beklenmeli?

Apple, en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını “Wanderlust” adlı lansman etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, geçen yılki iPhone 15 modellerini güncelleyerek yeni iPhone 15 ve iPhone 14 Pro'yu tanıtacak. Etkinlik, yeni akıllı telefonlara yönelik küresel talebin son on yılın en düşük seviyesinde olduğu Apple için çok önemli bir zamanda gerçekleşti. iPhone üreticisi etkinliğe Kaliforniya'daki Apple Park'taki Steve Jobs Tiyatrosu'nda ev sahipliği yapacak. Açılış konuşması YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

iPhone 15'in 22 Eylül Cuma günü piyasaya sürülmesi ve ön siparişlerin 15 Eylül'de başlaması bekleniyor. Apple muhtemelen iPhone 15 Pro'nun iki modelini piyasaya sürecek; biri 6.1 inç ekrana sahip normal boyutlu bir model ve daha büyük bir model. 15 inç ekrana sahip iPhone 6.7 Pro Max. Biraz daha az güçlü akıllı telefonlar olan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın da gelmesi bekleniyor.

Yeni iPhone 15'in, daha verimli bir işlemci sağlayacak ve pil ömrünü uzatacak yükseltilmiş bir mikro çip olan A17 Bionic'e sahip olması bekleniyor. Pro modelleri, daha hafif ve daha dayanıklı cihazlar için titanyum çerçeveyle üretilecek. Tüm iPhone 15 modellerinin, telefonun üst kısmında delikli bir kamera bulunan uyarlanabilir bir ekrana sahip olduğu ve "çentik" tasarımını ortadan kaldırdığı söyleniyor.

Kamera yükseltmelerinin iPhone 15 lansmanının odak noktası olması bekleniyor. Giriş seviyesi modeller daha güçlü bir geniş kameraya sahip olacakken, Pro modelleri gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri için bir "periskop" kamera lensi içerebilir. Ayrıca telefonun yan tarafındaki sessize alma butonunun yerini programlanabilir bir “eylem” butonu alabilir.

Yeni iPhone 15, şarj cihazlarını standartlaştırmak ve e-atıklarla mücadele etmek için AB yasalarının zorunlu kıldığı şekilde bir USB-C şarj kablosu da kullanacak. Yeni kablo, eski kabloları şarj etmede kullanılamaz hale getirebilir. Apple Watch Ultra ve AirPod kulaklıklara yönelik olası güncellemelerle birlikte Apple Watch Series 9'un da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPhone 15 için henüz fiyat bilgisi yayınlanmadı.

Kaynaklar: Bloomberg, Nikkei, Apple