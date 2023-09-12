iOS 17'deki Yenilikler

Apple, merakla beklenen iOS 17 ve iPadOS 17 güncellemelerinin 18 Eylül'den itibaren iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulacağını duyurdu. iOS'un yeni sürümü, kullanıcıların merakla beklediği pek çok heyecan verici özellikle birlikte geliyor.

iOS 17'de sunulan öne çıkan özelliklerden biri de "İletişim Posterleri"dir. Bu özellik, kullanıcıların diğer iPhone kullanıcılarıyla etkileşimleri sırasında profillerinin nasıl görüneceğini kişiselleştirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar benzersiz bir İletişim Posteri oluşturmak için bir resim ekleyebilir ve tipografiyi, yazı tipi renklerini ve diğer öğeleri özelleştirebilir.

iOS 17, FaceTime sesli ve görüntülü aramaları için sesli mesaj desteğini sunuyor. Bu, kullanıcıların birisini aradıklarında mesaj bırakabilecekleri ve alıcıların da kendi sesli mesajlarını bırakabilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca FaceTime artık kalpler, balonlar, havai fişekler, lazer ışınları ve yağmur gibi 3D Reaksiyonlar sunarak görüntülü görüşmelere eğlenceli ve etkileşimli bir öğe katıyor.

AirDrop, iOS 17'de de iyileştirmeler aldı. Yeni "NameDrop" özelliği, cihazları birbirine yaklaştırarak iletişim bilgilerinin diğer iPhone veya Apple Watch kullanıcılarıyla paylaşılmasını kolaylaştırıyor. SharePlay, kullanıcıların yalnızca iki iPhone'u yakın tutarak video, müzik ve oyun gibi ortak etkinliklere katılmasına olanak tanıyan bir başka heyecan verici eklentidir.

İOS 17'deki bir diğer önemli özellik ise "Bekleme"dir. Kullanıcılar iPhone'larını şarj cihazına yatay olarak yerleştirdiğinde, zaman, takvim, alarmlar ve daha fazlası için kolayca erişilebilen widget'lar içeren özel bir arayüz görüntülenir. Ayrıca, Ana Ekran widget'ları artık tamamen etkileşimlidir.

iPadOS 17, iPad'de yeni bir Kilit Ekranı deneyimi, Apple Pencil kullanırken geliştirilmiş çizim araçları, harici web kamerası desteği ve diğer çeşitli geliştirmeler sunuyor.

Hem iOS 17 hem de iPadOS 17, 18 Eylül'de indirilebilecek. iOS 17, iPhone XR ve sonraki modellerle uyumluyken iPadOS 17, A10 Bionic çipli veya sonraki modellere sahip bir iPad gerektiriyor.

Genel olarak iOS 17 güncellemesi, Apple cihazlarına bir dizi heyecan verici ve kullanıcı dostu özellik getirerek kullanıcı deneyimini geliştiriyor ve etkileşimleri kişiselleştirmenin yeni yollarını sunuyor.

kaynaklar:

– [Kaynak makale başlığı] (kaynak)

– [iOS 17 özellikleri] (kaynak)

– [Uyumluluk bilgileri] (kaynak)