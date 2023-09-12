Intel, Etkileyici Hızlara ve Özelliklere Sahip Thunderbolt 5'i Duyurdu

Intel, 5 Gbps'ye kadar hız, 120 Hz oyun monitörleri desteği ve 540 watt şarj gücü vaat eden Thunderbolt 240 spesifikasyonunu resmi olarak duyurdu. Spesifikasyon artık resmi olsa da Thunderbolt 5 destekli aksesuarlar ve bilgisayarlar 2024 yılına kadar mevcut olmayacak.

USB4 v2 üzerine kurulu Thunderbolt 5, Thunderbolt ve USB'nin önceki sürümleriyle uyumlu olacak. 4 Gbps'ye kadar hızları destekleyen Thunderbolt 40 ile karşılaştırıldığında Thunderbolt 5, Bant Genişliği Arttırma modunda 80 Gbps'ye veya 120 Gbps'ye kadar veri aktarabilir. Bu mod, yüksek bant genişliğine sahip bir ekran gerektirir ancak Thunderbolt 5, bu ekran olmadan da 80 Gbps'lik çift yönlü hızları destekler.

Thunderbolt 5'in geliştirilmiş bant genişliği, onu dizüstü bilgisayarların birden fazla ekrana yerleştirilmesi için ideal hale getiriyor. Birden fazla 8K monitörü, 4 Hz'de üç 144K monitörü (Thunderbolt 4 ile 60 Hz ile sınırlı iki 4K monitörle karşılaştırıldığında) destekler ve minimum 140 watt, maksimum 240 watt şarj sunar. Thunderbolt 5 aynı zamanda DisplayPort 2.1'i de destekleyerek yeteneklerini daha da artıracak.

Intel'in istemci bağlantı bölümünün genel müdürü Jason Ziller'e göre Thunderbolt 5, bilgisayarları monitörlere, bağlantı istasyonlarına, depolamaya ve daha fazlasına bağlamak için sektör lideri performans ve yetenek sağlayacak. Microsoft, Windows'ta USB4'ü desteklemek ve Thunderbolt 5 ile uyumluluğu sağlamak için Intel ile yakın işbirliği içinde çalıştı.

Hangi aksesuarların Thunderbolt 5'i destekleyeceğine ilişkin ayrıntıları hâlâ beklerken, 5'te Thunderbolt 2024 bağlantısını ilk sunanlar arasında bağlantı istasyonlarının, monitörlerin ve depolama sürücülerinin olması bekleniyor.

Genel olarak Thunderbolt 5, hız, şarj gücü ve ekran desteğinde önemli iyileştirmeler vaat ediyor ve bu da onu hem teknoloji meraklıları hem de profesyoneller için heyecan verici bir gelişme haline getiriyor.

kaynaklar:

– Tom Warren, Sınır