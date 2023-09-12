Intel Thunderbolt 5'i Tanıtıyor: Daha Yüksek Hızlar ve Gelişmiş Ekran Deneyimi

Intel, 5 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Thunderbolt 2024 kablosuyla ilgili ayrıntıları resmi olarak duyurdu. Thunderbolt 5'in en dikkat çekici özelliği, aynı anda saniyede 120 gigabite (Gbps) kadar veri aktarma yeteneğidir. 40 Gbps'ye kadar veri alma. Bant Genişliği Artışı adı verilen bu yeni özellik, Thunderbolt bağlantı noktasına yüksek bant genişliğine sahip bir ekran bağlandığında etkinleştiriliyor.

Önceki modeli Thunderbolt 4 ile karşılaştırıldığında Thunderbolt 5, her iki yönde de varsayılan 80 Gbps moduyla iki kat hız sunuyor. Daha hızlı veri aktarım hızına ek olarak Thunderbolt 5, çift 6K monitörü de desteklerken Thunderbolt 4 yalnızca çift 4K monitörü destekler.

Thunderbolt 5, Thunderbolt'un önceki sürümleriyle uyumlu olacak ve USB-IF USB4 Sürüm 2.0, VESA DisplayPort 2.1 ve PCI-SIG PCIe 4.0 (x4) gibi çeşitli spesifikasyonları temel alacak.

Thunderbolt 5'teki en önemli gelişmelerden biri, daha yüksek saat hızlarına olanak tanıyan ve genel performansı artıran darbe genlik modülasyonu-3 (PAM-3) sinyal teknolojisinin kullanılmasıdır. Thunderbolt 5 ayrıca ekran bant genişliğini dinamik olarak yönetecek ve bant genişliği tahsisini bireysel ekranların gereksinimlerine göre optimize edecek şekilde tasarlanmıştır.

Intel, Thunderbolt 4 ve Thunderbolt 5'in birkaç yıl boyunca bir arada var olmasını, ana kullanıcıların Thunderbolt 4'ü benimsemesini, yaratıcıların ve oyuncuların ise Thunderbolt 5'i ilk benimseyeceklerini bekliyor. İçerik oluşturucular, Thunderbolt 5'in artırılmış hızlarından ve geliştirilmiş görüntü özelliklerinden yararlanarak daha yüksek çözünürlükte çalışmalarına olanak tanıyacak. çözünürlükler ve çoklu monitörler.

Genel olarak Thunderbolt 5, daha yüksek hızlar, gelişmiş performans ve üstün bir ekran deneyimi sunmayı vaat ediyor. 2024 yılında piyasaya sürüldüğünde bilgisayar ve aksesuar endüstrisinde bağlantıda devrim yaratacak.

kaynaklar:

– [Kaynak: Intel Thunderbolt 5'i doğruladı, bilgisayarların 2024'te bunu benimsemesini bekliyor](https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/intel-confirms-thunderbolt-5-expects-pcs-to-adopt-it- 2024'te/)

– [Resim Kaynağı](https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/display-models-at-intels-thunderbolt-3-teknoloji-news-photo/521769936)