MacOS Cihazlarda Depolamayı Optimize Etme

Sınırlı depolama alanına sahip bir MacBook Pro veya MacBook Air'iniz varsa bu alanın ne kadar çabuk dolabileceğini bilirsiniz. Ancak MacOS'ta, sabit sürücünüzde değerli alandan tasarruf etmenize yardımcı olabilecek, Depolamayı Optimize Etme adı verilen yerleşik bir özellik vardır. Bu özellik, "iCloud'da Sakla" ve "Çöp Kutusunu otomatik olarak boşalt" ile birlikte çalışır ve izlediğiniz Apple TV filmlerini ve TV şovlarını otomatik olarak kaldırır, ayrıca depolama alanı sorun haline geldiğinde yalnızca en yeni e-posta eklerini korur. .

MacOS cihazınızda Depolamayı Optimize Etme özelliğini etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

Cihazınızın MacOS çalıştırdığından ve en son sürüme güncellendiğinden emin olun. Başlatma Çubuğundan veya menüden Sistem Ayarlarını açın. Sol kenar çubuğunda "Genel"i ve ardından "Depolama"yı tıklayın. Seçenekler listesinden “Optimize Et” seçeneğine tıklayın ve seçiminizi onaylayın.

Depolamayı Optimize Et'i etkinleştirdikten sonra MacOS, video verilerini Apple TV+'tan kaldırarak ve yalnızca en yeni e-posta eklerini tutarak yer açmaya başlayacaktır. Sık sık Apple TV+ izliyorsanız veya Apple dijital mağazasından film kiralayıp satın alıyorsanız kullanılabilir depolama alanında önemli bir artış olduğunu fark edebilirsiniz.

Bu özelliğin indirdiğiniz veya oluşturduğunuz videoları etkilemediğini ve satın aldığınız TV şovlarının veya filmlerin istediğiniz zaman yeniden indirilebileceğini unutmayın. Sık sık video ortamı satın alan veya kiralayan biriyseniz, Depolamayı Optimize Etme özelliğini kullanmak, MacOS cihazınızın depolama alanının çok hızlı dolmasını önleyebilir.

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Kaynak Makale: Cliff Joseph/ZDNET

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