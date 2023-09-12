iPhone 15 USB-C Kullanacak: Bilmeniz Gerekenler

Apple'ın ikonik akıllı telefonunun en son versiyonu olan iPhone 15, bazı kullanıcıları rahatsız edebilecek büyük bir değişiklik yaptı. Apple, Avrupa düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Lightning konektörünü şarj için yeni, oval şekilli bir USB-C konektörüyle değiştirdi. Bu, kullanıcıların şarj kabloları ve kulaklıklar gibi Lightning aksesuarlarını USB-C kullanan yeni ürünlerle değiştirmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Bu geçiş, Apple'ın 30'de 2012 pinli konnektörden Lightning'e geçişini ve birçok aksesuarın geçerliliğini yitirmesini hatırlatıyor. Ancak bu sefer farklı olan şey çoğu insanın zaten bir USB-C kablosuna sahip olmasıdır. Kulaklıklar, oyun konsolları ve Apple'ın kendi MacBook'ları da dahil olmak üzere pek çok cihaz halihazırda standart şarj bağlantı noktası olarak USB-C'yi kullanıyor.

USB-C'ye geçiş, Avrupa Birliği'nin tüm akıllı telefon üreticilerinin 2024 yılına kadar ortak bir şarj konnektörünü benimsemesini gerektiren talimatına yanıt olarak gerçekleşti. Bu, tüketicilerin daha az güç kablosu kullanmasına olanak tanıyarak çevresel atıkların azaltılmasını amaçlıyor.

Şarj kablolarının standardizasyonu ileriye doğru bir adım olsa da USB-C kablolarıyla ilgili potansiyel tehlikelerin farkında olmak önemlidir. Yüksek kaliteli şarj cihazlarının aksine, daha ucuz USB-C kabloları, cihazınızı güç dalgalanmalarından korumak için gerekli çiplere sahip değildir. Telefonunuza zarar vermemek için saygın markaların dayanıklı kablolarına yatırım yapmak önemlidir.

USB-C kablonuzu nereye taktığınız konusunda dikkatli olmanız da önemlidir. Telefonunuzun kabul ettiğinden daha yüksek voltaja sahip kaynaklara takmak, cihazınıza zarar verebilir ve hatta elektrik çarpmasına neden olabilir. Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için yüksek kaliteli şarj tuğlaları kullanmaya devam edin.

Hemen yükseltmeyi planlamayan ancak yine de yeni şarj cihazlarına ihtiyaç duyan iPhone kullanıcıları için kablosuz şarj, uygun maliyetli bir alternatiftir. AB'nin talimatı yalnızca kablolu bağlantılar için geçerli olduğundan, Apple'ın MagSafe'i gibi kablosuz şarj cihazlarının veya kablosuz şarj pedleri ve standlarının kullanımı hala uygundur.

Genel olarak, doğru kablo ve şarj ünitesiyle USB-C'ye geçiş, daha hızlı veri aktarımı ve farklı cihazlar için gereken kablo sayısında azalma gibi faydalar sağlayacaktır. USB-C daha yaygın bir şarj standardı haline geldiğinden, bu aynı zamanda seyahat ederken veya işe gidip gelirken taşınacak daha az kablo anlamına da gelir.

kaynaklar:

– “iPhone 15 Geldi ve Tüm Aksesuarlarınız İçin Bir Kabus” Yazan Brian X. Chen (The New York Times)