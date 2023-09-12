tvOS 17 ile Apple TV'de FaceTime Nasıl Kullanılır?

Apple TV için en son tvOS 17 güncellemesi heyecan verici yeni bir özellik getiriyor: FaceTime uygulaması. Artık Apple TV kullanıcıları, iOS 17 çalıştıran iPhone'larındaki süreklilik kamerası özelliğini kullanarak doğrudan TV'lerinden FaceTime aramaları yapabiliyor. Bu, kurumsal toplantılar için kullanışlı ve mükemmel olan büyük ekran görüntülü arama deneyimine olanak tanıyor.

FaceTime'ı tvOS 17 ile Apple TV'de kullanmak için aşağıdaki ön koşullara sahip olmanız gerekir:

– Apple TV'nizde tvOS 17 yüklü

– iPhone’unuzda iOS 17 yüklü

– Hem Apple TV hem de iPhone aynı Apple kimliğiyle giriş yaptı

– Hem iPhone hem de Apple TV aynı Wi-Fi ağına bağlı

– Süreklilik Kamerası desteğine sahip bir iPhone (iPhone XR veya sonraki modeller)

Apple TV'de yerleşik kamera bulunmadığından macOS'un Süreklilik Kamerası özelliği tvOS 17'ye taşındı. Apple TV'nizde FaceTime uygulamasını açtığınızda, iPhone'unuzu Apple TV'ye bağlamanız için bir bildirim alacaksınız. . Bağlandıktan sonra, iPhone'unuzu arka kamera size bakacak şekilde yatay modda TV'nin yanına yerleştirmeniz istenecektir.

tvOS 17 yüklü Apple TV'de FaceTime araması yapmak için şu adımları izleyin:

1. Apple TV'nizde FaceTime uygulamasını başlatın.

2. FaceTime aramaları için kullanmak istediğiniz Apple Kimliğini seçin.

3. iPhone'unuzdaki bildirime dokunun ve bağlantıyı kabul edin.

4. iPhone'unuzu önerilen yönde TV'nin yanına yerleştirin.

5. Aramak istediğiniz kişiyi seçin.

6. Kişi çağrınızı kabul ettiğinde üç video modu arasından seçim yapın: Orta Sahne, Portre ve Tepkiler.

FaceTime'ı Apple TV'de kullanmak, büyük ekranda görüntülü arama deneyiminin rahatlığı ve iPhone'un arka kameralarının kullanılması nedeniyle daha iyi görüntü kalitesi gibi avantajlara sahiptir. Ancak Apple TV'de FaceTime'ın yalnızca 4K'ya hazır Apple TV kutularında kullanılabildiğini unutmamak gerekiyor.

FaceTime'a ek olarak iPhone'unuzu Apple TV'yi kontrol etmek için uzaktan kumanda olarak da kullanabilirsiniz. Yani ister önemli aile toplantıları, ister iş aramaları olsun, artık deneyimin keyfini daha büyük bir TV ekranında çıkarabilirsiniz.

kaynaklar:

– [Kaynak Makale](kaynak)

– [Apple Desteği](support.apple.com)