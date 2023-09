Starfield'da Gemi Parçaları Nasıl Elde Edilir

By

Gemi parçaları, geminizin gövdesinin önemli bir bölümünü onardıklarından ve keşiflerinize devam etmenize olanak tanıdığından Starfield oyunundaki temel öğelerdir. Ancak her birinin ağırlığı 10.00 olduğu için maceraya çıkarken bu parçalardan yalnızca sınırlı sayıda taşıyabilirsiniz. Bu nedenle, bunlardan daha fazlasını nasıl elde edeceğinizi bilmek önemlidir.

Starfield'da gemi parçalarını edinmenin birden fazla yolu vardır. Öncelikle bunları çeşitli satıcılardan ve mağazalardan satın alabilirsiniz. Bu parçalar, önemlerinden dolayı genellikle mal listesinin en üstünde veya yakınında görünecektir. Gemi parçalarını satın alabileceğiniz bilinen bazı yerler arasında New Atlantis'teki Jemison Mercantile, Neon'daki Newill's Goods ve Akila'daki Shepherd's General Store bulunmaktadır. Ayrıca Ticaret Otoritesi büfeleri, ticari gemiler ve mağazalar da gemi parçaları satın almak için güvenilir kaynaklardır. Diğer potansiyel satıcılar gemi parçaları taşıyabilir, bu nedenle ihtiyacınız varsa onlarla görüşmeye değer.

Gemi parçalarını satın almanın yanı sıra bunları keşfederken ve yağmalarken de bulabilirsiniz. Yağmalanabilen saklama kaplarına dikkat edin, çünkü bunlar gemi parçaları içerebilmektedir. Bazen bu konteynerleri ararken tesadüfen gemi parçalarına rastlayabilirsiniz. Ek olarak yok edilen gemiler de gemi parçaları verebilir. Her ne kadar onları her zaman düşürmeseler de, düşen her gemiyi kontrol etmeye değer. Özellikle Kızıl Filo gemilerinin gemi parçalarını düşürme olasılığı daha yüksektir.

Eğer it dalaşına katılan dost bir grup gemisiyle karşılaşırsanız, onları kurtarmanın ödülü olarak "bazı ekstra onarım parçaları" talep etme fırsatınız olur. Bu, gemi parçalarını ücretsiz olarak almanın harika bir yoludur, çünkü çoğu gemi size parça sağlamaya istekli olacaktır.

Bu yöntemlere ek olarak, bir şehirdeki yanaşma yerinde veya Gemi Hizmetleri binasında bir Gemi Hizmetleri Teknisyeni ile görüşerek gemi onarımları için de ödeme yapabileceğinizi unutmayın.

Starfield'ın uçsuz bucaksız bölgelerini keşfederken geminizin en iyi durumda kalmasını sağlamak için gemi parçalarını iyi stoklayın. Mutlu maceralar!

