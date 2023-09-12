Yeni Dijital Moda Misafir Programı, Web3 Ekosistemi'ndeki Sanatçıları Güçlendiriyor

Draup, Vertical ve Lens Protokolü tarafından oluşturulan açılış Dijital Moda Misafirliği programı, kazanan ilk 26 başvuru sahibini açıkladı. Program, altı haftalık bir kurs boyunca ücretsiz eğitim sağlayarak mevcut dijital tasarımcıları ve yeni gelenleri güçlendirmeyi amaçlıyor. Atölye çalışmaları, dijital modanın evrimi, dijital tekstil yaratımı, artırılmış gerçeklik (AR) ve oyun gibi çeşitli konuları kapsıyor. Programın sonunda sakinler Ekim ayında sergilenecek nihai bir proje üzerinde çalışacaklar.

Blockchain tabanlı bir sanat küratörü ve danışmanlığı olan Vertical, daha önce Web3 ve sanatla ilgili atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmıştı ancak şimdi ilk kez dijital modaya odaklanıyor. Kurucu ve CEO Micol Ap, uzaya giren birçok sanatçı ve yaratıcının teknolojiyi yönlendirmek ve onu uygulamalarına dahil etmek için mücadele ettiğini açıklıyor. Bu nedenle dijital modaya özel olarak uyarlanmış bir program oluşturmaya karar verdiler.

Bu sanatçılara yatırım yapan şirketler, onların başarısının sektörün geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilincindedir. Örneğin Fortnite'ın sahibi Epic Games'in yetenekli yaratıcıları ödüllendirecek bir fonu var. Syky ve Adidas'ın sanatçılarının yarattığı dijital moda satışlarından gelir elde etmek için de anlaşmaları var. Bu yatırımlar dijital modanın satın alınmasını ve giyilmesini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha geniş kabul görmesine de katkıda bulunuyor.

Program sadece eğitim vermekle kalmıyor, aynı zamanda katılımcılar arasında bir topluluk duygusunu da geliştiriyor. Ap, dünya onların yaptıklarını eleştirdiğinde desteğin önemini vurguluyor. Amaç, meta veri tabanı ve Web3 gibi kavramların kamuoyunda düşüşe geçtiği Web3 ekosistemindeki sanatçılara ilham vermek ve onları yükseltmektir. Bu şirketler, sanatçıları eğiterek ve güçlendirerek, dijital modayı ana akım haline getirmek için aktif olarak çalışıyor.

kaynaklar:

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