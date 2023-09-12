Honor 90 5G Eylül'de Hindistan'da Piyasaya Sürülecek

İlk olarak Mayıs ayında Çin'de piyasaya sürülen Honor 90 5G, Hindistan pazarına doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Telefonun Hindistan'da satışından sorumlu şirket olan HTech India, Hindistan versiyonunun temel özelliklerini doğruladı. Çin versiyonu gibi, Hindistan versiyonu da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC ile güçlendirilecek ve 5,000W hızlı şarj desteğine sahip 66mAh bataryaya sahip olacak.

Honor 90 5G'nin Hindistan web sitesindeki resmi ürün sayfası diğer önemli ayrıntıları da ortaya koyuyor. Telefon, Elmas Gümüş, Zümrüt Yeşili, Gece Yarısı Siyahı ve Tavuskuşu Mavisi gibi farklı renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun Hindistan versiyonu için bir Amazon mikro sitesi, vRAM'i 8 GB genişletme seçeneğiyle birlikte 256 GB + 12 GB ile 512 GB + 7 GB arasında değişen farklı RAM ve depolama yapılandırmaları sunacağını öne sürüyor.

Honor 90 5G Hindistan modeli, Android 7.1 tabanlı Magic OS 13 üzerinde çalışacak. 6.7K çözünürlüğe ve 1.5Hz'e kadar yenileme hızına sahip 120 inç AMOLED ekrana sahip.

Telefon, Honor Image Engine destekli 200 megapiksel birincil sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuyla donatılmıştır. Ortaya hizalanmış bir delik açma yuvasında yer alan ön kamera, 50 megapiksellik bir sensöre sahiptir.

Cihaza güç vermek, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden 5,000W hızlı şarjı destekleyen 66 mAh pil ile sağlanır. Honor, telefonun 20 saat yerel 720p video oynatabildiğini ve uzun süreli performans sunduğunu iddia ediyor. Bağlantı açısından Honor 90 5G, 5G, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC ve GPS'yi destekliyor.

Honor 90 5G'nin Hindistan'da beklenen fiyatı Rs civarında. 35,000.

Kaynaklar: HTech Hindistan, Amazon, Onur Hindistan

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