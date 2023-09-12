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HMD Global Akıllı Telefon Portföyünün Genişletildiğini Duyurdu

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
HMD Global Akıllı Telefon Portföyünün Genişletildiğini Duyurdu

Nokia markasının arkasındaki bağımsız Finlandiya şirketi HMD Global, kendi HMD markası altındaki telefonların piyasaya sürülmesiyle akıllı telefon portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Bu duyuru HMD Global'in Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jean-Francois Baril tarafından yapıldı.

Baril'e göre hem HMD hem de Nokia telefonları bir arada var olacak ve müşteriler "heyecan verici yeni ortaklarla" bir işbirliğini sabırsızlıkla bekleyebilirler. HMD Global, onarılabilir Nokia cihazlarıyla kendisini en hızlı büyüyen 5G akıllı telefon üreticisi ve sürdürülebilirlik alanında lider olarak konumlandırıyor.

HMD Global, elindeki bu başarılarla artık pazara bağımsız olarak girmeye ve tüketici ihtiyaçlarına odaklanan telekomünikasyon için yeni bir dünya yaratmaya hazır. Şirket, Avrupa'nın en büyük akıllı telefon şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyor ve dünya çapındaki tüketicilere yüksek kaliteli, uygun fiyatlı mobil cihazlar sunmayı planlıyor.

Duyuruda belirli bir ayrıntı veya zaman çizelgesi verilmese de HMD Global'in yakın zamanda daha fazla bilgi açıklaması bekleniyor.

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By Gabriel Bota

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