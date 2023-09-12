Apple iPhone Takasları Nasıl Çalışır?

En yeni iPhone'lardan birine yükseltme yapmakla mı ilgileniyorsunuz yoksa çekmecenizde toz toplayan eski bir modeliniz mi var? Öyleyse, Apple iPhone takaslarının nasıl çalıştığını ve mevcut telefonunuz için nasıl nakit veya kredi alabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz.

Apple iPhone takasları, yeni cihazın maliyetini düşürürken telefonunuzu yükseltmenin kolay bir yoludur. Süreç genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. Değerin Değerlendirilmesi: Apple, telefonunuzun takas değerini belirlemek için çevrimiçi bir araç veya mağaza içi değerlendirme sağlar. Cihazın modeli, depolama kapasitesi, durumu gibi faktörler dikkate alınır.

2. Takas Seçeneğinin Belirlenmesi: Takas değerini belirledikten sonra, yeni bir iPhone satın almak için kredi mi alacağınıza yoksa gelecekteki alışverişlerinizde kullanabileceğiniz bir Apple Store Hediye Kartı mı alacağınıza karar verebilirsiniz.

3. Telefonunuzu Hazırlama: iPhone'unuzu değiştirmeden önce verilerinizi yedeklemeniz ve cihazdaki tüm kişisel bilgileri silmeniz önemlidir. Apple, gizliliğinizin korunmasını sağlamak için bunun nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı talimatlar sağlar.

4. Takasın Tamamlanması: Telefonunuzu çevrimiçi olarak takas etmeyi seçerseniz, Apple, cihazınızı kendilerine göndermeniz için size ön ödemeli bir nakliye etiketi gönderecektir. Mağazada takas yapmayı tercih ederseniz bir Apple Store'u ziyaret edebilir ve işlemi bizzat tamamlayabilirsiniz.

5. Kredi veya Hediye Kartının Alınması: Apple takasınızı aldıktan sonra, durumunu doğrulayacak ve kredi veya hediye kartını buna göre işleme koyacaktır. Tutar, yeni iPhone'unuzun satın alınmasında kullanılacak veya gelecekte kullanılmak üzere saklanacaktır.

iPhone 15'in (veya en yeni iPhone'un başka bir adının) piyasaya sürülme ihtimaliyle birlikte, mevcut telefonunuzu takas etmeyi düşünmenin şimdi tam zamanı. Apple'ın takas programı, iPhone kullanıcıları için kullanışlı ve mali açıdan avantajlı bir seçenek sunuyor.

kaynaklar:

– Apple.com – iPhone Takas Programı

– Apple.com – iPhone, iPad veya iPod touch'ınızı satmadan önce nasıl silebilirsiniz?