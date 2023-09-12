İrlanda Nakitsiz Trendi Benimsiyor: Bu Tüketiciler İçin Ne İfade Ediyor?

İrlandalı müşterilerden giderek nakit yerine elektronik ödeme yapmaları isteniyor. Ryanair ve yaşam tarzı mağazası Oliver Bonas da dahil olmak üzere pek çok işletme tamamen nakitsiz kalmayı seçti. 2022'de, nakit kullanımının hala yüksek olduğu İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkelere kıyasla İrlanda'da işlemlerin %54'ü nakit olarak ödendi.

Dijital ödemelere geçiş kolaylık sağlıyor ve nakit taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ancak aynı zamanda endişeleri de artırıyor. Gizlilik, dijital hırsızlık, dolandırıcılık ve kişisel bilgilerin paylaşılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle önemli bir sorundur. Nakit, dijital olarak dışlanmış ve savunmasız kişiler için hayati önem taşımaya devam ediyor. Elektronik ödeme sistemlerinin arızalanması durumunda bir acil durum sağlar ve özellikle euro bölgesi dışına seyahat ederken harcama maliyetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Dijital ödemelerin rahatlığına rağmen, yasal ihale kanunları işletmelerin her zaman nakit kabul etmesini gerektirmemektedir. 2010 yılında Avrupa Komisyonu euro bölgesinde nakit paranın “zorunlu kabulünü” tavsiye etti ancak aynı zamanda istisnalara da izin verdi. Sağlayıcılar, 5 Euro'nun altındaki bir borcun 200 Euro'luk banknotla kapatılmasını teklif etmek gibi istisnai durumlarda nakit parayı reddedebilir. İrlanda'da nakit kullanımı sözleşme kanununa tabidir ve işletmeler belirli koşullar altında nakit ödemeleri reddetmeyi seçebilir.

Nakitsiz bir topluma doğru ilerlemenin faydaları olsa da, farklı tüketici grupları için sonuçların dikkate alınması önemlidir. Gizlilik ve erişilebilirlik, devam eden geçiş sürecinde kritik faktörler olmaya devam ediyor.

Kaynaklar: İrlanda Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu