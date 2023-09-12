Cumhuriyetçi Milletvekilleri Merkez Bankası Dijital Para Birimini Engelleyecek Yasa Tasarısını Sundu

ABD'deki Cumhuriyetçi milletvekilleri, merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) kullanıma sunulmasını engellemeyi amaçlayan yasayı Meclis'e getirmek için hiç vakit kaybetmediler. Temsilciler Meclisi Çoğunluklusu Tom Emmer, Federal Rezerv ve üye bankalarının doların dijital versiyonunu çıkarmasını ve para politikasını uygulamak için kullanmasını engellemeyi amaçlayan Merkez Bankası Dijital Para Birimi Gözetimi Önleme Devlet Yasasını yeniden yürürlüğe koyacak.

CBDC'ler son yıllarda küresel ekonominin %130'ini temsil eden 98 kadar ülkenin para birimlerinin dijital versiyonlarını keşfetmesiyle popülerlik kazandı. Bununla birlikte, kripto meraklıları ve muhafazakarlar arasında tartışmalıdırlar çünkü geleneksel kripto para birimlerinin aksine, CBDC'ler özel vatandaşlar ile hükümet arasında parasal bir bağlantı kurar.

Ana endişelerden biri, hükümetlerin CBDC'leri özel vatandaşların mali verilerine sınırsız erişim sağlamak için kullanabilmesidir, bu da gelişmiş gözetim konusunda endişelere yol açmaktadır. Eleştirmenler, kullanıcı verilerine potansiyel erişim ve bu verilerin kullanılmasının, düşük işlem maliyetleri ve artan finansal katılımın yararlarından daha ağır bastığını savunuyor.

Biden yönetimi, bir CBDC yayınlama planının olmadığını belirtti ancak GOP milletvekilleri, Federal Reserve'ün CBDC uygulama olasılığını araştırmak için araştırma ve pilot programlar gibi attığı yeni adımlar nedeniyle şüpheci olmaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi Çoğunluğu Whip Tom Emmer'in güncellenmiş yasa tasarısı, gelişen dijital varlık politikası ortamını ele almayı amaçlıyor. Federal Rezerv tarafından çıkarılan ancak doğrudan Fed yerine perakende bankalar ve diğer finansal kurumlar tarafından yönetilen "aracılı CBDC'lere" yasak getiriyor. Bu, Çin'in dijital yuanı için kullandığı modeldir.

Tasarı aynı zamanda Fed'in CBDC pilot programlarını veya çalışmalarını Kongre'ye raporlamasını gerektiren hükmü de kaldırıyor çünkü bu konular ayrı yasa tasarılarında ele alınıyor. Senato ve Beyaz Saray'ın Demokratlar tarafından kontrol edilmesi nedeniyle CBDC karşıtı yasanın bu yıl geçmesi pek mümkün olmasa da tasarının savunucuları, CBDC'lerin potansiyel dezavantajları konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi umuyor.

Güncellenen tasarı, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler alt komitesinin CBDC'lerle ilgili duruşması öncesinde geliyor ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'in Senato Bankacılık Komitesi önünde dijital varlık düzenlemesine yönelik yaklaşımı hakkında ifade vermesi bekleniyor.