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Google, Yapay Zekanın Etkilerini Keşfetmek İçin Dijital Vadeli İşlemler Projesini Başlatıyor

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Google, Yapay Zekanın Etkilerini Keşfetmek İçin Dijital Vadeli İşlemler Projesini Başlatıyor

Google, yapay zekanın (AI) sunduğu fırsatları ve zorlukları anlamayı amaçlayan bir girişim olan Dijital Gelecek Projesi'nin başlatıldığını duyurdu. Proje, yapay zekanın geniş kapsamlı etkilerine ışık tutmak için akademiden, kamu politikasından ve sivil toplumdan öngörüleri bir araya getiriyor.

Girişimin temelinde Google.org tarafından yönetilen ve dünya çapında tanınan düşünce kuruluşlarına ve akademik kurumlara hibe sağlayacak 20 milyon dolarlık bir fon yer alıyor. Amaç, yapay zekanın küresel güvenlik üzerindeki etkisi, iş gücü ve ekonomik yapılar üzerindeki etkisi ve sorumlu yapay zeka inovasyonu için en uygun yönetişim yapıları gibi yapay zekayla ilgili önemli soruları keşfetme konusunda bağımsız düşünürleri desteklemektir.

Aralarında Aspen Enstitüsü, Brookings Enstitüsü ve MIT Geleceğin Çalışması'nın da bulunduğu çok sayıda prestijli kuruluş şimdiden ilk bağış alan kişiler olarak seçildi. Google ayrıca fonun dünya çapındaki kurumları destekleyeceğini ve daha fazla ayrıntının yakında açıklanacağını da belirtti.

Dijital Vadeli İşlemler Projesi, Google'ın sorumlu yapay zeka geliştirme konusundaki süregelen kararlılığının bir parçasıdır. Şirket, bunların uygulanmasını denetlemek için kapsamlı bir Yapay Zeka İlkeleri seti ve bir yönetim ekibi oluşturdu. Google, proje aracılığıyla yapay zeka konusunda herkese fayda sağlayacak bağımsız araştırmaları teşvik etmeyi umuyor.

Sorumlu yapay zeka geliştirmenin kolektif çabalar gerektirdiğinin bilincinde olan Google, Frontier Model Forum'u oluşturmak için diğer büyük teknoloji yapay zeka şirketleriyle de güçlerini birleştirdi. Bu forum, yapay zeka modellerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Yapay zekanın etkileri sağlık hizmetlerinden şehir planlamasına kadar birçok sektörü kapsamaktadır. Yapay zeka insan yaşamının çeşitli yönlerinde devrim yaratma potansiyeline sahipken aynı zamanda adalet, yanlış bilgilendirme ve güvenlikle ilgili endişeleri de artırıyor. Google'ın Dijital Gelecek Projesi ve bağımsız araştırmalara verdiği destek, bu önemli konulardaki hayati tartışmaları ve araştırmaları katalize etmeyi amaçlıyor.

kaynaklar:

– Google Dijital Vadeli İşlemler Projesi duyurusu
– Google AI İlkeleri ve yönetim ekibi
– Yapay zeka modellerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesi için Frontier Model Forum

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By Vicky Stavropoulou

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