Arabanızı 10 İnç Dikiz Aynasına Monte Dokunmatik Ekran ve Çift Kamerayla Yükseltin

Daha eski bir arabanız varsa, yerleşik araç kameraları ve geri görüş kameraları gibi bazı yeni teknolojileri kaçırıyor olabilirsiniz. Ancak bu özelliklerden her türlü arabada, hatta vintage modellerde bile, uygun fiyata yararlanmanızı sağlayacak bir çözüm var.

StackSocial, sadece 96 $ karşılığında, ön panel ve geri görüş kamerası kitiyle birlikte 10 inçlik dikiz aynasına monte dokunmatik ekran için bir fırsat sunuyor. Normalde fiyatı 120$ olan bu kit, yolda daha fazla görünürlük ve güvenlik sağlar.

Araç kamerasını takmak için 10 inçlik ekranı lastik montaj parçaları ve kayışlar kullanarak mevcut dikiz aynanıza monte edeceksiniz. Araç kamerası ekranın arka tarafına yerleştirilmiştir. Daha sonra, güç için ekranı arabanızın çakmak portuna takacaksınız. Son olarak, geri görüş kamerasını arabanızın arka dış kısmına monte edin ve kablosunu ekrana bağlayın.

Bu kitin avantajlarından biri de 10 inçlik ekranda canlı görüntüleri izleyebilmenizdir. Ayrıca geri görüş kamerasını tek başına veya her iki kamerayı aynı anda görüntüleme seçeneğiniz de vardır. Bu, sürüş sırasında ve park yerlerine manevra yaparken görünürlüğü artırır.

Bir olay durumunda, özellikle sigorta açısından çift kameraya sahip olmak çok önemli olabilir. Kit, çarpışmaları otomatik olarak algılayan ve video görüntülerini bir SD karta (dahil değildir) kaydeden bir G sensörü içerir. Her iki kamera da plakaların ve kazaların net görüntülerini sağlamak için geniş açı, 4K kayıt ve gece görüş özelliklerine sahiptir.

Ek olarak bu kit, eller serbest olarak fotoğraf çekmenize, kaydı başlatmanıza ve durdurmanıza, kameraları değiştirmenize veya ekranı kapatmanıza olanak tanıyan gelişmiş ses kontrolleri sunar.

Bu 10 inç dikiz aynasına monte dokunmatik ekran ve çift kamerayla indirimli fiyata aracınızın teknolojisini yükseltin.